ЦИК Азербайджана объявил результаты выборов недействительными еще по одному участку

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было рассмотрено обращение в связи с 9-м Бинагадинским вторым избирательным участком в рамках парламентских выборов в Азербайджане, проведенных девятого февраля.

Как передает в пятницу Trend, в обращении упоминались нарушения по ряду избирательных участков данного округа.

Член ЦИК Илькин Шахбазов сообщил, что в ходе расследования правонарушения были выявлены только на 20-м участке. Ввиду этого, Шахбазов предложил объявить итоги голосования по данному участку недействительными. Предложние члена ЦИК было обсуждено и принято большинством голосов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)