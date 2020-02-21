ЦИК Азербайджана объявил результаты выборов недействительными еще по одному участку
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было рассмотрено обращение в связи с 9-м Бинагадинским вторым избирательным участком в рамках парламентских выборов в Азербайджане, проведенных девятого февраля.
Как передает в пятницу Trend, в обращении упоминались нарушения по ряду избирательных участков данного округа.
Член ЦИК Илькин Шахбазов сообщил, что в ходе расследования правонарушения были выявлены только на 20-м участке. Ввиду этого, Шахбазов предложил объявить итоги голосования по данному участку недействительными. Предложние члена ЦИК было обсуждено и принято большинством голосов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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