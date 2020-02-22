Президент Ильхам Алиев: Началось сотрудничество между Италией и Азербайджаном в области военной промышленности

Политика 22 февраля 2020 02:26 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Началось сотрудничество между Италией и Азербайджаном в области военной промышленности

БАКУ /Trend/ - Началось сотрудничество между Италией и Азербайджаном в области военной промышленности.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, в ходе выступления на азербайджано-итальянском бизнес-форуме Риме.

"Итальянские компании помогают нам в увеличении промышленного производства и в диверсификации экономики Азербайджана. В рамках визита господина Маттареллы мы вместе участвовали в открытии крупного нефтехимического предприятия. Одна из ведущих итальянских компаний ввела в строй в Азербайджане два крупных промышленных предприятия стоимостью около 1 миллиарда долларов. То есть, работала в качестве подрядчика. В настоящее время эта компания активно участвует в реконструкции нефтеперерабатывающего завода в Азербайджане", - сказал глава государства.

По его словам, сумма подписанных контрактов превышает 800 миллионов евро.

"Это только начало. Уверен, что итальянские компании сыграют свою роль в дальнейшем промышленном развитии Азербайджана. Должен отметить, что в прошлом году ненефтяная промышленность Азербайджана выросла на 16 процентов, а в январе нынешнего года – примерно на 14-15 процентов. Это говорит о том, что промышленному производству уделяется огромное внимание, а частный сектор вкладывает в эту отрасль крупные инвестиции. Уверен, что работа в данном направлении будет проводиться и впредь. В числе подписанных вчера документов хочу особо отметить еще один. Он касается военно-промышленного комплекса. Это тоже только начало. До сих пор сотрудничества между Италией и Азербайджаном в области военной промышленности не было. Но на основе подписанного меморандума такое сотрудничество началось. Уверен, что до конца этого года будут согласованы все необходимые технические и коммерческие условия, и, таким образом, мы будем успешно сотрудничать в области военной промышленности. Как сказал господин министр, итальянские компании обладают огромным опытом в области сельского хозяйства. Некоторые компании работают в Азербайджане. Одна из итальянских компаний даже занимается развитием виноделия в Азербайджане, причем очень успешно", - сказал глава государства.

По его словам, производимая данной компанией продукция экспортируется на внешние рынки.

"Мы придаем особое значение и этой отрасли. В прошлом году в Азербайджане было заготовлено рекордное количество винограда – около 200 тысяч тонн. Основная часть этого винограда – технические сорта. Поэтому считаю, что развитие виноделия является очень перспективной отраслью. Италия обладает богатым опытом в этой области. Азербайджан тоже имеет опыт, и у нас нет никаких проблем для выхода на соответствующие рынки. Хотел бы отметить и другие отрасли сельского хозяйства. Италия имеет большой опыт в области маслиноводства", - сказал глава государства.

По его словам, Азербайджан уже начал экспортировать оливковые масла.

"Мы приглашаем итальянские компании в эту сферу в качестве консультантов и подрядчиков. Азербайджан и Италия являются ведущими производителями в области фундуководства в мировом масштабе. Мы, кажется, делим третье-четвертое места. Эта отрасль также имеет очень большие перспективы. В том числе Азербайджан занимается экспортом фундука в Италию, и, как мне известно, итальянские компании проявляют большой интерес к этой сфере. Мы приглашаем их в Азербайджан для участия вместе с нами в развитии этих и других отраслей, потому что сегодня урожайность в Азербайджане в результате применения новых технологий резко возрастает. Большой опыт Италии в этой области, конечно, обусловливает данное сотрудничество", - сказал глава государства.

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