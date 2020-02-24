Хикмет Гаджиев: Мы продолжаем прилагать усилия с целью признания международной общественностью Ходжалинской трагедии актом геноцида

БАКУ /Trend/ - Мы продолжаем прилагать усилия с целью признания международной общественностью Ходжалинской трагедии актом геноцида.

Об этом журналистам сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в понедельник Trend.

"Азербайджанский народ отмечает 28-ю годовщину Ходжалинской трагедии. Эта трагедия - болезненная рана азербайджанского народа. Он всегда с глубоким уважением чтит память жертв Ходжалы. Сегодня мы продолжаем прилагать усилия с целью признания международной общественностью Ходжалинской трагедии актом геноцида.

Главная цель – добиться признания трагедии в Ходжалы как акта геноцида в плоскости международного права. В этом процессе важную роль играют информирование общественности, кампания «Справедливость к Ходжалы!», деятельность наших организаций гражданского общества, дипломатических представительств и организаций диаспоры", - сказал Хикмет Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)