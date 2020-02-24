ЦИК Азербайджана объявила недействительными итоги голосования еще по одному участку

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля, было рассмотрено обращение кандидатов в депутаты от 29-го Сабаильского избирательного округа Эльчина Рагимова и других, передает в понедельник Trend.

Член ЦИК Бахшеиш Аскеров проинформировал участвующих в связи с обращением.

По его словам, кандидаты утверждали, что в день выборов были правонарушения на всех избирательных участках вышеуказанного округа.

"ЦИК провела тщательное расследование, в ходе которого были изучены и видеозаписи из социальных сетей. Однако, правонарушения были выявлены только на одном - 23-м избирательном участке", - уточнил Аскеров.

С учетом вышеуказанных фактов, он предложил аннулировать итоги голосования по данному участку. Предложение члена ЦИК было принято большинством голосов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)