ЦИК Азербайджана оставил в силе результаты выборов по одному из избирательных участков
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) была рассмотрена жалоба в связи с выборами в Милли Меджлис (парламент) по 85-му Шамахинскому округу, сообщает во вторник Trend.
Депутат в кандидаты от этого округа Азизага Сулейманов, обратившись в ЦИК, рассказал, что в день голосования в этом округе были нарушения.
Член ЦИК Рамиз Ибрагимов отметил, что во время подробного расследования жалобы эти факт нарушений не подтвердился, и по этой причине предложил отклонить жалобу кандидата, и оставить в силе решение ОИК.
По итогам голосования решение было принято.
Напомним, что лидирующим кандидатом по этому округу является Тамам Джафарова.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Лента новостей
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с 28 годовщиной Ходжалинского геноцида (ВИДЕО)
Министр: Словения рассматривает "Южный газовый коридор" как элемент укрепления энергобезопасности ЕС
Государственный визит Президента Азербайджана в Италию свидетельствует о высоком уровне двусторонних отношений - политолог
Проведение т.н. "выборов" сепаратистским режимом противоречит международным нормам и является нелегитимным - политолог
«Азербайджанские Авиалинии» перешли на новые технологии Amadeus в сфере обслуживания пассажиров (ФОТО)
В Баку проведено VIII заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция
Турал Гянджалиев: Мы сделаем все, чтобы привлечь к международному суду виновников Ходжалинской трагедии
Али Ахмедов: Ходжалинская трагедия - одно из самых тяжких преступлений, совершенных против человечности (ФOTO)