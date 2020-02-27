В Азербайджане будет отмечаться 20-летие включения "Ичеришехер" в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о проведении 20-летия включения «Ичеришехер» в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2020 году исполняется 20 лет с включения Дворцового комплекса Ширваншахов вместе Девичьей башней «Ичеришехер», являющегося национальным достоянием азербайджанского народа, в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В распоряжении говорится, что Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» совместно с Исполнительной властью Баку, министерством культуры и министерством иностранных дел подготовит и осуществит план мероприятий по проведению 20-летия включения «Ичеришехер» в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.