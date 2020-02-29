Президент Ильхам Алиев: Уверен, что по завершении проекта Южного газового коридора наше многостороннее сотрудничество будет продолжаться в других сферах

БАКУ/Trend/ - Уверен, что по завершении проекта Южного газового коридора наше многостороннее сотрудничество будет продолжаться в других сферах.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на VI заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

"Уважаемые дамы и господа, уважаемые гости, добро пожаловать в Азербайджан. Очень рад видеть всех гостей, пожаловавших сюда для участия в шестом заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора. Прежде всего, хочу поблагодарить правительства представителей, участвующих сегодня вместе с нами в этом заседании, за то, что они направили высокопоставленных представителей для участия в ежегодном шестом заседании. Азербайджан как инициатор данного формата сотрудничества испытывает чувство большой гордости оттого, что за эти годы Консультативный совет превратился в весьма эффективный рабочий механизм, активизирующий наши усилия в реализации гигантского проекта Южного газового коридора. Мы благодарны всем нашим партнерам, в первую очередь странам-партнерам, являющимся участниками Южного газового коридора, - Грузии, Турции, Греции, Болгарии, Албании и Италии. Эти страны очень близки Азербайджану, и я вспоминаю мои многочисленные встречи с главами государств и правительств данных стран", - сказал глава государства.

По его словам, встречи, проведенные с главами государств и правительств Турции, Италии и Грузии только за два месяца нынешнего года, также демонстрируют наше тесное сотрудничество.

"Три дня назад нашим гостем был Президент Турции. Мы обсудили все, чего добились в этом отношении, и планы на будущее. Во время встреч с Президентом и премьер-министром Италии в рамках состоявшегося неделю назад государственного визита в эту страну мы обсудили этот важный проект. Проведенная в конце января встреча с премьер-министром Грузии позволила нам рассмотреть достижения и спланировать дальнейшие шаги. Считаю, что этот уникальный состав стран-участниц проекта Южного газового коридора свидетельствует о том, что общая цель может объединить страны. Уверен, что по завершении проекта Южного газового коридора наше многостороннее сотрудничество будет продолжаться в других сферах. Я также хочу выразить благодарность правительствам Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки за постоянную поддержку проектов, инициатором которых является Азербайджан. Этот процесс начался с середины 1990-х годов. В то время Азербайджан объявил свой нефтяной и газовый потенциал открытым для иностранных инвесторов", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан стал первой страной, предоставившей иностранным компаниям возможность вкладывать инвестиции в Каспийский регион и проводить нефтяные операции в Каспийском море.

"За минувшие более чем 25 лет правительства Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства, осуществляя тесное партнерство с Азербайджаном, внесли большой вклад в реализацию таких гигантских проектов, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и Южный газовый коридор. Я очень рад видеть высокопоставленных представителей стран-партнеров. Также хочу выразить признательность Европейской комиссии. В 2011 году Европейская комиссия и Азербайджан подписали здесь, в Баку Совместную декларацию по проекту Южного газового коридора, что фактически явилось начальной стадией реализации данного проекта. В данной декларации мы открыто заявили, что это – стратегический проект, и мы приложим все усилия для его реализации. Хочу выразить личную признательность бывшему президенту Европейской комиссии господину Баррозу, с которым мы подписали в 2011 году в Баку данный документ. Он дважды приезжал в Азербайджан. Хочу поблагодарить бывшего президента Совета Европейского Союза господина Туска, который также дважды приезжал в Азербайджан – в последний раз в июле прошлого года, - и сыграл очень важную роль в укреплении сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном в энергетическом секторе. Я также хочу отметить, что мы весьма признательны бывшему комиссару Европейской комиссии господину Эттингеру. Он стал первым комиссаром Европейского Союза, непосредственно привлеченным к реализации данного проекта. Хочу также отметить вице-президента Шефчовича, который в настоящее время продолжает свою деятельность в должности вице-президента, но привлечен в другие сектора. Однако, работая над Южным газовым коридором, он всегда был с нами на ежегодных заседаниях, и наше сотрудничество привело к конкретным результатам. Конечно, я хочу также отметить международные финансовые институты, оказавшие нам содействие в реализации данного проекта. Всемирный банк, Европейский банк реконструкций и развития, Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк и другие, в том числе частные банки. Без их поддержки реализация проекта была бы невозможна. Иными словами, мы установили уникальный формат сотрудничества. Конечно, Азербайджан как инициатор, инвестор проекта и принимающая сторона положил начало данной инициативе", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что эта инициатива была поддержана нашими соседями – Турцией и Грузией.

"Ранее мы реализовали с этими странами важные проекты по транспортировке и инфраструктуре энергетических ресурсов. Затем данная инициатива была поддержана новыми партнерами, три из которых являются членами Европейского Союза - Италией, Грецией и Болгарией, а также Албанией. После этого к данной инициативе присоединились новые и потенциальные партнеры – Босния и Герцеговина, Хорватия и Монтенегро, с которыми мы подписали меморандумы о взаимопонимании. Также сегодня мы видим за этим столом представителей Венгрии, Румынии, Сербии и Туркменистана, участие которых демонстрирует их интерес к данному проекту. Считаю, что в предстоящие годы мы усилим наше сотрудничество и, возможно, создадим более широкий формат сотрудничества между всеми странами, даже, может быть, в феврале следующего года к нам присоединятся страны, которые здесь не участвуют. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех вас в гости в феврале следующего года, так как считаю, что завершение строительства ТАР не означает окончания нашей командной работы. Думаю, что в феврале следующего года необходимо рассмотреть здесь, в Баку многие вопросы", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что после этого страны подготовят стратегию на будущее.

"В феврале прошлого года мы сообщили об успешном завершении в июне 2018 года участка ТАNАР, достигшего турецкого рынка. На сей раз мы с гордостью объявляем о завершении ТАNАР, достигшего уже турецко-греческой границы. Это очень важный этап в реализации нашего мегапроекта. Сегодня, когда состояние завершения проекта Южного газового коридора находится на очень высоком уровне и, как вам известно, проект ТАР завершен почти на 92 процента, надеюсь, что до конца нынешнего года мы отметим открытие проекта Южного газового коридора", - сказал глава государства.