Президент Ильхам Алиев: При выявлении фактов дефицита масок в отношении допустивших их граждан будут применяться самые строгие меры наказания

БАКУ /Trend/ - Всем правоохранительным органам дано поручение, при выявлении фактов дефицита масок в отношении допустивших их граждан будут применяться самые строгие меры наказания.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с коллективом Геранбойской районной центральной больницы.

"Как мне сообщили, в последнее время в аптеках наблюдается дефицит масок. Найти объяснение этому никак невозможно, так как у нас достаточный запас масок. Видно, какие-то спекулянты, пользуясь ситуацией, хотят увеличить свои незаконные доходы. Всем правоохранительным органам дано поручение, при выявлении подобных фактов в отношении допустивших их граждан будут применяться самые строгие меры наказания. Потому что против элементов, которые, пользуясь сложившимися условиями, прибегли к неприглядным действиям в корыстных целях, должны применяться самые строгие меры наказания. Поэтому хочу еще раз заверить азербайджанскую общественность в том, что правительство Азербайджана принимает все необходимые меры", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что картина на сегодняшний день не дает серьезных оснований для беспокойства.

"У абсолютного большинства граждан, находящихся на карантине, пока никаких признаков заболевания не обнаружено. Если их здоровье будет в порядке, то после необходимого срока они будут выписаны. Считаю, что на сегодняшний день этой информации достаточно. Одновременно представителям всех органов здравоохранения, непосредственно занимающихся данным вопросом - Министерству здравоохранения и Агентству по обязательному медицинскому страхованию дано указание регулярно информировать граждан. Еще раз хочу сказать: укрепление материально-технической базы нашей системы здравоохранения в то же время рассчитано на неожиданные обстоятельства. Конечно, мы строим такие прекрасные больницы для того, чтобы граждане пользовались ими. В то же время в той или иной форс-мажорной ситуации такие медицинские учреждения, конечно, расширяют наши возможности. Рад, что в Геранбойском районе уже функционирует такое прекрасное медицинское учреждение", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в Геранбойском районе по линии государства реализованы многочисленные инфраструктурные проекты.

"По моему указанию уровень газификации здесь доведен до 96 процентов. В настоящее время планируется газификация остальных сел. Реализовано несколько важных дорожных проектов. Один из них мы открыли сегодня. Тем не менее, от граждан все еще поступают предложения о прокладке новых дорог, сельских дорог. Будут даны соответствующие указания, подписано распоряжение. Отремонтировано 65 процентов дорог. Проблема с питьевой водой в городе нашла решение в 2014 году. Открытие этого крупного проекта состоялось здесь с моим участием. Строится современный Олимпийский спортивный комплекс. Это тоже очень нужный объект для спортсменов и вообще граждан, так как, я говорил и хочу еще раз сказать, каждый человек регулярно должен заниматься спортом. В свое время я сказал, что каждый человек должен пройти обследование, и мы, можно сказать, добиваемся этой цели. Уверен, что добьемся и этого. Если каждый человек регулярно будет заниматься спортом, то его здоровье будет в порядке, иммунитет будет высоким, он будет жить долго, вести здоровый образ жизни, будет получать удовольствие от жизни", - сказал глава государства.

По его словам, дополнительные меры, связанные с развитием Геранбойского района, созданием рабочих мест, будут приниматься и впредь.

"В Геранбое открылась ковровая фабрика. Словом, реализуются и будут реализовываться инфраструктурные проекты, социальные проекты, проекты, связанные с созданием рабочих мест. Еще раз поздравляю вас с открытием этой прекрасной больницы, желаю вам успехов, поздравляю с наступающими праздниками, праздником Новруз", - сказал глава государства.