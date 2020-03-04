Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Газахского филиала ОАО "Азерхалча" (ФОТО)

Политика 4 марта 2020 00:14 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Газахского филиала ОАО "Азерхалча" (ФОТО)

БАКУ /Trend/- 3 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Газахского филиала Открытого акционерного общества "Азерхалча".

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, председатель правления ОАО "Азерхалча" Видади Мурадов проинформировал Президента Ильхама Алиева о созданных на предприятии условиях.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Газахского филиала ОАО "Азерхалча" (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Газахского филиала ОАО "Азерхалча" (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Газахского филиала ОАО "Азерхалча" (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Газахского филиала ОАО "Азерхалча" (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Газахского филиала ОАО "Азерхалча" (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Газахского филиала ОАО "Азерхалча" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Газахского филиала ОАО "Азерхалча" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Газахского филиала ОАО "Азерхалча" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Газахского филиала ОАО "Азерхалча" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Газахского филиала ОАО "Азерхалча" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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