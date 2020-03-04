Обеспечивается возвращение граждан Азербайджана из Ирана - Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана распространил очередную информацию в связи с коронавирусом.

Как сообщили в среду Trend в Кабмине Азербайджана, обеспечивается возвращение в страну граждан Азербайджана, которые находятся на территории Ирана. В связи с этим регистрируются обращения граждан Азербайджана на горячие линии посольства в Тегеране и Генерального консульства в Тебризе.

Возвращение граждан осуществляется через особый коридор в погранично-пропускных пунктах в заранее определенное время. С этой целью, граждане, прибывшие из Ирана на погранично-пропускной пункт «Астара», обеспечиваются местами в рамках временного размещения, а также всеми необходимыми условиями. В соответствии с установленным графиком 276 человек перешли на территорию Азербайджана, и специально отведенным транспортом были перевезены в карантинные зоны. Отметим, что прибывающие из Ирана граждане Азербайджана помещаются на карантин сроком от 14 до 29 дней. От всех граждан требуется соблюдение карантинного режима.

Для дополнительной информации рекомендуется обратиться по горячим линиям, открытым в посольстве Азербайджана в Тегеране и Генконсульстве в Тебризе. После регистрации обращений предусматривается транспортация граждан в страну авиарейсами и через сухопутную границу посредством особого таможенного коридора.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)