Конституционный суд Азербайджана утвердил итоги парламентских выборов (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - Завершилось заседание по особому конституционному делопроизводству Пленума Конституционного суда по итогам внеочередных выборов в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

Конституционный суд утвердил на заседании итоги выборов.

Напомним, что сегодня прошло заседание по особому конституционному делопроизводству Пленума Конституционного суда по итогам внеочередных выборов в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.

Председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев объявил заседание открытым. Были представлены состав судей и секретарь, заслушана информация судьи-докладчика Ровшана Исмайлова о назначении времени, проведении и итогах выборов.

Затем выступил судья Рафаэль Гваладзе, который сказал, что в связи с выборами в Республиканскую прокуратуру поступили 67 обращений, и они были направлены на рассмотрение в ЦИК. Он отметил, что обращения не повлияли на общие итоги выборов.

Гваладзе добавил, что в связи с выборами в Милли Меджлис в Бакинский Апелляционный суд поступили 72 жалобы, из которых 13 дел были направлены в соответствующие суды, по 16 делам иск был сочтен невозможным, по 41 делу иски были отклонены.

Он отметил, что по информации Сумгайытского апелляционного суда там были рассмотрены 20 дел по решению ЦИК, по 12 из которых иск был отклонен.

В Гянджинском апелляционном суде в связи с решениями ЦИК были рассмотрены 18 административных дел, из которых иски по 15 делам были отклонены, три дела были направлены по назначению.

В Ширванский апелляционный суд поступили 24 обращения, 16 из которых были отклонены, по 4-м иски были сочтены невозможными, одно – направлено по назначению.

По информации Шекинского апелляционного суда, были рассмотрены 18 обращений в связи с решениями ЦИК. Обращения по 15 делам были отклонены, по трем делам иски были сочтены невозможными.

По информации Нахчыванского Верховного суда, в связи с решением ЦИК в суд поступило одно обращение, иск по нему был отклонен.

По информации Верховного суда, суд рассмотрел 78 дел, из которых 64 решения апелляционных судов были оставлены без изменений, по трем делам решения судов были отменены, по 9 делам иски были сочтены невозможными.

После слушаний председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев пригласил судей Конституционного суда удалиться в совещательную комнату для рассмотрения документов по выборам и принятия решения.

На заседании был объявлен перерыв, и судьи отправились в совещательную комнату для рассмотрения документов по выборам и принятия решения.

Отметим, что 25 февраля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение направить для утверждения в Конституционный суд итоговый протокол по результатам выборов вместе с приложенными документами.

Со списком лидирующих по избирательным участкам кандидатов можно ознакомиться по ссылке:https://www.infocenter.gov.az/archive/millimeclis2020.aspx?i=1

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)