Али Ахмедов: Отсутствие поддержки народа у радикалов подтвердило, что в Азербайджане нет места радикализму

БАКУ/Trend/ - Конституционный суд утвердил итоги выборов в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом написал зампред - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов на своей официальной странице в Facebook.

"Поздравляю всех депутатов, которые одержали победу в выборах. То, что на этих выборах 70 членов партии "Ени Азербайджан" получили право быть представленными в парламенте, в первую очередь, следует оценивать как показатель глубокого доверия избирателей к Президенту Ильхаму Алиеву и осуществляемой им политике", - отметил он.

По его словам, другая важная истина, которую раскрывают итоги выборов в Милли Меджлис, заключается в том, что люди поддерживают курс реформ, осуществляемый Президентом Ильхамом Алиевым.

"Верю, что парламент в новом составе станет составной частью успешных реформ, проводимых в стране.

Другим итогом парламентских выборов, который следует подчеркнуть, можно считать тяжелое поражение лиц, пытавшихся "бойкотировать" выборы. Отсутствие поддержки радикалов народом вновь подтвердило, что в азербайджанском обществе нет места радикализму. Во имя развития и процветания Азербайджана желаю больших успехов Милли Меджлису, который начнет свою деятельность на днях", - написал Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)