Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Грузии (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили.

Как сообщает Trend, на встрече было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Грузией в различных сферах, в том числе в военной области. Было подчеркнуто значение крупных энергетических проектов с совместным участием наших стран, отмечена важность успешной реализации Южного газового коридора.

В ходе беседы было подчеркнуто, что экономическое сотрудничество и инвестирование между Азербайджаном и Грузией вносят вклад в развитие наших связей.