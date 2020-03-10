Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве по пограничным вопросам между Азербайджаном и Болгарией

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об утверждении Соглашения о сотрудничестве по пограничным вопросам между Государственной пограничной службой Азербайджана и министерством внутренних дел Болгарии.

Согласно указу, утверждается Соглашение о сотрудничестве по пограничным вопросам между Государственной пограничной службой Азербайджана и министерством внутренних дел Болгарии, подписанное 21 ноября 2019 года в Баку.

После вступления в силу Соглашения, указанного в части первой настоящего указа, Государственная пограничная служба обеспечит осуществление его пунктов.

Министерству иностранных дел поручено направить правительству Болгарии уведомление о выполнении необходимых для вступления в силу Соглашения внутригосударственных процедур.