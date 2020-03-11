Президент Ильхам Алиев: Законодательная база, связанная с сохранением наших традиционных национальных ценностей, должна быть шире

БАКУ /Trend/ - Законодательная база, связанная с нашими национальными ценностями, сохранением наших традиционных национальных ценностей, должна быть шире.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на первом заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва.

"В результате выборов с участием всех политических сил сформировался многопартийный парламент, и считаю, что это является важным шагом в развитии демократии. Как вам известно, Партия «Ени Азербайджан» завоевала большинство мест. Естественно, слово Партии «Ени Азербайджан» в Милли Меджлисе достаточно ценно и действенно. Сегодня утром депутаты, представляющие Партию «Ени Азербайджан», собрались по моему поручению и приняли важные решения. Я рекомендовал, чтобы представители партий были представлены в руководстве Милли Меджлиса шестого созыва и руководстве комитетов. До сих пор такого не было. Представители оппозиции не были представлены в руководстве комитетов Милли Меджлиса прошлого созыва, руководстве парламента. Однако я считаю, что для укрепления политической системы в Азербайджане, усиления политических отношений на здоровой основе это необходимо. Конечно, считаю, что Партия «Ени Азербайджан» во имя общих интересов предпринимает очень верный шаг и в этом направлении", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Милли Меджлис шестого созыва, конечно, скажет свое слово в этой области, в то же время представители Администрации Президента в последнее время проводят встречи с руководителями, можно сказать, всех политических сил.

"Мне регулярно докладывают об этих встречах. В целом, первоначальное мнение позитивно. Считаю, что в нынешний период широкомасштабных реформ обязательно должны проводиться политические реформы, которые не могут осуществляться без широкого диалога между партиями. Одна правящая партия не может в одиночку вести политический диалог. Потому что для диалога нужны партнеры, и первоначальное впечатление позитивно. Эта инициатива осуществляется без всяких предварительных условий. Однако вновь маргинализированная и полностью утратившая все опоры группировка кружкового типа отказалась от этой встречи. Отказалась, ей виднее. Во всяком случае, проигравшими будем не мы. Формируется новая политическая конфигурация Азербайджана. Считаю, что Милли Меджлис предпримет нужные шаги для совершенствования политической системы и в законодательной сфере, и многопартийная система в Азербайджане будет построена на еще более прочной основе. В настоящее время для создания политической партии не требуется никаких серьезных критериев. Считаю, что этой практике должен быть положен конец. Если мы действительно хотим развития многопартийной системы в Азербайджане, - а мы хотим этого и как партия власти предлагаем это, - то, конечно, нужен весь спектр инструментов, необходимых для деятельности политических партий. Считаю, что это станет одним из вопросов повестки дня Милли Меджлиса", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что и выборы, и поствыборный период, шаги власти в отношении политических партий - все это отражает новый этап нашей политики.

"Это отражает наш реформаторский курс. Как вам известно, новый этап реформ начался после президентских выборов 2018 года. Я провозгласил эти реформы на церемонии инаугурации вот в этом зале. Мы последовательно проводим их, что находит отражение в жизни. Это также говорит о том, что наши слова, как всегда, не расходятся с делами. Реформы носят как концептуальный, так и структурный характер. Проводятся кадровые реформы. В последнее время Администрация Президента сформировалась, можно сказать, в совершенно новом составе, были созданы новые отделы. Создание этих отделов в то же время еще раз подтверждает мои слова, подтверждает наше намерение. В новом составе сформировался Кабинет Министров. Сегодня Кабинет Министров действует более оперативно и гибко. Проведены кадровые реформы в министерствах, проводятся и будут проводиться реформы в местных исполнительных органах. Позорная картина, которая наблюдается в некоторых местных исполнительных органах, вызывает возмущение всего нашего народа. Чистка будет проводиться и впредь, и в центральных, и в местных исполнительных органах, во всех государственных структурах. Я говорил, еще раз хочу сказать: если кто-то хочет работать на государственной службе, то его поступки и помыслы должны быть чистыми. Если кто-то не видит в себе этих качеств, то пусть уходит с государственной службы, чтобы не стать несчастным человеком", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что поэтому углубление реформ, конечно, не могло обойти парламент.

"Считаю, что Милли Меджлис, сформировавшийся в новом составе, придаст новый импульс реформам. Перед депутатами стоят большие задачи, в первую очередь, в законодательной сфере. Потому что основная работа парламента – это законодательство. Рекомендую уделять больше внимания не количеству, а качеству, так как необходимо рассмотреть совершенствование действующих законов, проинспектировать их. Я дал указание исполнительным структурам рассмотреть состояние исполнения принятых законов. Мы принимаем многие прекрасные законы, в то же время Президент подписывает много важных распоряжений, однако контроль за их исполнением находится не на должном уровне. Поэтому в Администрации Президента был создан специальный отдел. Считаю, что Милли Меджлис, депутаты также должны заниматься этим делом. Посмотрите, исполняются ли принятые законы, нарушаются ли они или нет. Если выявятся такие факты, то, конечно, должны быть приняты строгие меры наказания", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что считает, что, в целом, - конечно, это займет время, однако в любом случае это необходимо сделать.

"Мы должны проинспектировать нашу законодательную базу. Если понадобится, мы должны привести ее в соответствие со стоящими перед нами целями , так как жизнь не стоит на месте, появляются новые вызовы, новые проблемы. Неожиданно происходят события, которые сбивают с толку весь мир. Поэтому эти законы не догма, их, конечно, надо рассмотреть. Основная суть новых законов, которые будут приняты, - углубление реформ. Поэтому, как я уже отметил, конечно, понадобятся законодательные инициативы для формирования и укрепления политической системы, должны быть приняты законы, вносящие вклад в углубление экономических реформ. Считаю, что законодательная база, связанная с нашими национальными ценностями, сохранением наших традиционных национальных ценностей, должна быть шире", - сказал глава государства.