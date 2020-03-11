Президент Ильхам Алиев принял участие в первом заседании парламента VI созыва (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 10 марта в 11:13)

БАКУ /Trend/ - 10 марта состоялось первое заседание Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва.

В заседании принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Открывший заседание, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев сказал:

- Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент.

Большая честь приветствовать Вас в Милли Меджлисе. Добро пожаловать в ваш родной дом, Милли Меджлис.

Выражаем Вам глубокую признательность за творческое продолжение стратегии развития, определенной создателем независимого Азербайджанского государства – великим лидером Гейдаром Алиевым, и Вашу государственную деятельность, служащую интересам азербайджанского народа, желаем Вам новых больших успехов в будущей работе.

Уважаемые депутаты, уважаемые гости, дамы и господа.

Милли Меджлис шестого созыва, сформированный в результате свободных, справедливых и прозрачных выборов, начинает работу. Уважаемые депутаты, сердечно поздравляю вас по случаю избрания в Милли Меджлис.

Согласно второй статье Внутреннего Устава Милли Меджлиса, первое заседание парламента ведет старейший депутат. Этой почетной миссии удостоен депутат Милли Меджлиса, академик Зияд Самедзаде. Уважаемый Зияд муаллим, прошу начать заседание.

Председательствующий на заседании Зияд Самедзаде объявил открытым первое заседание Милли Меджлиса шестого созыва.

Зияд Самедзаде сказал:

- Уважаемый господин Президент, выражаем Вам признательность за большой вклад в усиление экономической и политической мощи Азербайджанского государства, успешное продолжение политики великого лидера Гейдара Алиева. От имени депутатов желаем Вам крепкого здоровья, успехов.

Уверены, что в глобализирующемся мире, условиях возрастания рисков Вы и впредь будете успешно руководить Азербайджанским государством, превратите Азербайджан в государство, процветающее день ото дня, отстаивающем свою позицию, мощь и силу в мире. Спасибо, благодарю Вас.

Уважаемые депутаты, поздравляю вас по случаю избрания в Милли Меджлис. Желаю каждому из вас больших успехов, здоровья в парламентской деятельности. Согласно второй статье Внутреннего Устава Милли Меджлиса, должен быть зачитан список депутатов, избранных в Милли Меджлис. Позвольте зачитать список депутатов, избранных в Милли Меджлис шестого созыва.

З.Самедзаде зачитал список депутатов, избранных в Милли Меджлис шестого созыва.

Затем прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Президент Ильхам Алиев выступил с речью на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва.

Речь Президента Ильхама Алиева

-Уважаемые депутаты, уважаемые дамы и господа.

Сегодня начинает свою работу Милли Меджлис шестого созыва. Сердечно поздравляю по этому случаю всех депутатов, желаю им успехов.

Прежде всего, хочу выразить признательность депутатам Милли Меджлиса пятого созыва за их деятельность. Милли Меджлис пятого созыва, его депутаты и руководство сыграли большую роль в успешном развитии нашей страны, принятые парламентом законы упрочили правовую базу нашего успешного развития. Уверен, что Милли Меджлис шестого созыва также будет успешно работать и внесет, таким образом, вклад в широкомасштабные и всесторонние реформы, проводимые в нашей стране, в дело их углубления.

Проведенные 9 февраля парламентские выборы стали важным событием в жизни нашей страны. Все выборы являются важным событием, но особенность нынешних выборов заключалась в том, что они были внеочередными. Основная причина проведения этих выборов в феврале - углубить реформы, организовать, не теряя времени, работу Милли Меджлиса в новом составе. Считаю, что избирательный процесс прошел успешно, и на этот раз к выборам был проявлен очень большой интерес. Наглядным подтверждением этого является участие в нынешних выборах более 1300 кандидатов. Конечно, кандидаты смогли, проведя активную работу, свободно донести до избирателей свои мысли, взгляды, идеи. Для всех кандидатов были созданы равные условия, никакой дискриминации допущено не было. На самом деле участие более 1300 кандидатов - это проявление их доверия к выборам. Считаю, что в целом избирательный процесс прошел успешно, результаты выборов отразили волю азербайджанского народа. Главное в том, что азербайджанский народ остался доволен выборами, о чем еще раз свидетельствуют события, наблюдаемые после выборов.

Для отслеживания выборов мы пригласили многие международные организации, наблюдателей, и абсолютное большинство их очень позитивно оценило и период подготовки, и период кампании, и день выборов. Можно сказать, что абсолютное большинство наблюдателей оценило выборы как очередной успешный шаг в развитии демократии, и заявило, что азербайджанский народ свободно воспользовался своим избирательным правом, и результаты выборов отражают реальную картину. Заявившие это международные наблюдатели, конечно, отразили реальное положение дел. В то же время всегда подходящее к избирательному процессу в Азербайджане сквозь призму двойных стандартов и отличающееся необъективностью Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и находящиеся под его влиянием некоторые структуры и на сей раз, выпячивая какие-то погрешности, пытались преподнести их как большое событие. Ни одни выборы не бывают безупречными. Недочеты были и на сей раз, а отмена результатов в 4 округах свидетельствует о том, что Азербайджан сам заинтересован в том, чтобы этих недочетов не было. Поствыборные процессы еще раз показывают, что наше основное намерение заключалось в том, чтобы азербайджанский народ свободно использовал свое избирательное праве, проголосовал за своего кандидата, выразив, таким образом, свое мнение и политическую волю. В целом, мы добились этого, а наблюдающаяся после выборов картина показывает, что азербайджанский народ согласился с результатами выборов. Для нас это главное.

В то же время считаю, что Европейский Союз выступил с очень объективным заявлением в связи с проведением выборов. Он заявил, что готов работать с новоизбранными депутатами, парламентом Азербайджана. Это по сути означает признание выборов. Что же касается мнения Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, то на этот раз, видимо, из-за отсутствия серьезных происшествий, оно вынуждено было представить свой доклад в определенной степени сбалансированной форме. Хотя мы давно уже знаем, что их доклады пишутся до выборов, и знаем также, где они пишутся. К тому же заявления Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в последнее время и оценка, данная им выборам в некоторых странах, еще раз показывают, насколько они необъективны, предвзяты, демонстрируют, что эта структура выполняет политический заказ. Последним примером стали парламентские выборы, проведенные в 2018 году в Армении. Как вам известно, эти выборы были полностью сфальсифицированы тогдашней правящей фашистской партией республиканцев, - я называю эту партию фашистской не только из-за их идеологии, сути, но и потому, что достаточно взглянуть на их эмблему, чтобы любой человек увидел, что она не отличается от эмблемы фашистской Германии, - и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ дало положительное заключение об этих сфальсифицированных выборах, во время которых республиканская партия приписала себе более 50 процентов голосов. Словом, оно стало соучастником этой фальсификации, а последовавшие затем события известны всем. Следом этот незаконный и коррумпированный режим был свергнут, депутаты, якобы представлявшие их в парламенте Армении, сдались, подняли руки вверх и с жалким видом отошли в сторону. Были объявлены новые парламентские выборы, и на этих выборах фашистская партия республиканцев вообще не смогла попасть в парламент. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что результаты сфальсифицированных за 2 или 3 месяца до этого выборов налицо, и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ высказало позитивное мнение об этой фальсификации. То есть, просто приводя это как пример, хочу еще раз сказать, что мнение данной структуры для нас не имеет абсолютно никакого значения, потому что это опять же пишется на основе политического заказа и является как бы средством давления для ведущих кругов некоторых государств.

Хочу отметить еще один вопрос, связанный с наблюдателями. Меня, честно говоря, это тоже удивило. Могу сказать, что на нынешних выборах мы увидели все организации, которые были приглашены нами в качестве наблюдателей. Однако мы не направляли приглашения Европейскому парламенту, так как, во-первых, не являемся членами данной структуры, а во-вторых, не видим в этом нужды примерно по тем же причинам. Потому что Европейский парламент первенствует по принятию несправедливых резолюций против Азербайджана. Их резолюции для нас также не имеют абсолютно никакого значения. Однако должен сказать, что такие тенденции против нас наблюдаются и сегодня.

Таким образом, мы не приглашаем эту организацию. Они же распространяют заявление о том, что отказываются наблюдать за этими выборами. Это, мягко говоря, политическая фальсификация, потому что мы не приглашаем вас, не хотим видеть вас здесь, не верим вам. Говорить в таком случае о том, что мы отказываемся, - это смешно и удивительно.

Словом, выборы еще раз показали, что народ высоко оценивает наш политический курс. Считаю, что поствыборные процессы будут развиваться в позитивном направлении. Милли Меджлис шестого созыва является многопартийным. Это очень позитивный признак. Считаю, что Милли Меджлис сыграет и должен сыграть огромную роль в совершенствовании политической системы. В выборах принимали участие все политические силы. Просто маргинальная группировка, именующая себя оппозицией, якобы бойкотировала выборы. Это смешно, потому что азербайджанский народ давно бойкотировал эту позорную структуру, которая уже 27 лет находится на свалке истории. В такой ситуации объявление бойкота является и смешным, и удивительным.

Таким образом, в результате выборов с участием всех политических сил сформировался многопартийный парламент, и считаю, что это является важным шагом в развитии демократии. Как вам известно, Партия "Ени Азербайджан" завоевала большинство мест. Естественно, слово Партии "Ени Азербайджан" в Милли Меджлисе достаточно ценно и действенно. Сегодня утром депутаты, представляющие Партию "Ени Азербайджан", собрались по моему поручению и приняли важные решения. Я рекомендовал, чтобы представители партий были представлены в руководстве Милли Меджлиса шестого созыва и руководстве комитетов. До сих пор такого не было. Представители оппозиции не были представлены в руководстве комитетов Милли Меджлиса прошлого созыва, руководстве парламента. Однако я считаю, что для укрепления политической системы в Азербайджане, усиления политических отношений на здоровой основе это необходимо. Конечно, считаю, что Партия "Ени Азербайджан" во имя общих интересов предпринимает очень верный шаг и в этом направлении.

Могу сказать, что Милли Меджлис шестого созыва, конечно, скажет свое слово в этой области, в то же время представители Администрации Президента в последнее время проводят встречи с руководителями, можно сказать, всех политических сил. Мне регулярно докладывают об этих встречах. В целом, первоначальное мнение позитивно. Считаю, что в нынешний период широкомасштабных реформ обязательно должны проводиться политические реформы, которые не могут осуществляться без широкого диалога между партиями. Одна правящая партия не может в одиночку вести политический диалог. Потому что для диалога нужны партнеры, и первоначальное впечатление позитивно. Эта инициатива осуществляется без всяких предварительных условий. Однако вновь маргинализированная и полностью утратившая все опоры группировка кружкового типа отказалась от этой встречи. Отказалась, ей виднее. Во всяком случае, проигравшими будем не мы. Формируется новая политическая конфигурация Азербайджана. Считаю, что Милли Меджлис предпримет нужные шаги для совершенствования политической системы и в законодательной сфере, и многопартийная система в Азербайджане будет построена на еще более прочной основе. В настоящее время для создания политической партии не требуется никаких серьезных критериев. Считаю, что этой практике должен быть положен конец. Если мы действительно хотим развития многопартийной системы в Азербайджане, - а мы хотим этого и как партия власти предлагаем это, - то, конечно, нужен весь спектр инструментов, необходимых для деятельности политических партий. Считаю, что это станет одним из вопросов повестки дня Милли Меджлиса.

Словом, и выборы, и поствыборный период, шаги власти в отношении политических партий - все это отражает новый этап нашей политики. Это отражает наш реформаторский курс. Как вам известно, новый этап реформ начался после президентских выборов 2018 года. Я провозгласил эти реформы на церемонии инаугурации вот в этом зале. Мы последовательно проводим их, что находит отражение в жизни. Это также говорит о том, что наши слова, как всегда, не расходятся с делами.

Реформы носят как концептуальный, так и структурный характер. Проводятся кадровые реформы. В последнее время Администрация Президента сформировалась, можно сказать, в совершенно новом составе, были созданы новые отделы. Создание этих отделов в то же время еще раз подтверждает мои слова, подтверждает наше намерение. В новом составе сформировался Кабинет Министров. Сегодня Кабинет Министров действует более оперативно и гибко. Проведены кадровые реформы в министерствах, проводятся и будут проводиться реформы в местных исполнительных органах. Позорная картина, которая наблюдается в некоторых местных исполнительных органах, вызывает возмущение всего нашего народа. Чистка будет проводиться и впредь, и в центральных, и в местных исполнительных органах, во всех государственных структурах. Я говорил, еще раз хочу сказать: если кто-то хочет работать на государственной службе, то его поступки и помыслы должны быть чистыми. Если кто-то не видит в себе этих качеств, то пусть уходит с государственной службы, чтобы не стать несчастным человеком.

Поэтому углубление реформ, конечно, не могло обойти парламент. Считаю, что Милли Меджлис, сформировавшийся в новом составе, придаст новый импульс реформам. Перед депутатами стоят большие задачи, в первую очередь, в законодательной сфере. Потому что основная работа парламента – это законодательство. Рекомендую уделять больше внимания не количеству, а качеству, так как необходимо рассмотреть совершенствование действующих законов, проинспектировать их. Я дал указание исполнительным структурам рассмотреть состояние исполнения принятых законов. Мы принимаем многие прекрасные законы, в то же время Президент подписывает много важных распоряжений, однако контроль за их исполнением находится не на должном уровне. Поэтому в Администрации Президента был создан специальный отдел. Считаю, что Милли Меджлис, депутаты также должны заниматься этим делом. Посмотрите, исполняются ли принятые законы, нарушаются ли они или нет. Если выявятся такие факты, то, конечно, должны быть приняты строгие меры наказания.

Поэтому считаю, что, в целом, - конечно, это займет время, однако в любом случае это необходимо сделать, - мы должны проинспектировать нашу законодательную базу. Если понадобится, мы должны привести ее в соответствие со стоящими перед нами целями , так как жизнь не стоит на месте, появляются новые вызовы, новые проблемы. Неожиданно происходят события, которые сбивают с толку весь мир. Поэтому эти законы не догма, их, конечно, надо рассмотреть. Основная суть новых законов, которые будут приняты, - углубление реформ. Поэтому, как я уже отметил, конечно, понадобятся законодательные инициативы для формирования и укрепления политической системы, должны быть приняты законы, вносящие вклад в углубление экономических реформ.

Считаю, что законодательная база, связанная с нашими национальными ценностями, сохранением наших традиционных национальных ценностей, должна быть шире.

Относительно информационной защиты. Мы живем в век информации, и фальшивые новости, то есть, новости, именуемые фейк-ньюс, к сожалению, получают широкий размах, а любая ложная информация может привести к очень большим последствиям. Мы в Азербайджане давно уже сталкиваемся с этими клеветническими кампаниями. Основная причина этого - наша независимая политика, то, что мы ни перед кем не склоняем голову. А последствия этого в том, что против нас ведется информационная кампания – кампания черного пиара, кампания, построенная на лжи, клевете, измышлениях. Поэтому в законодательстве обязательно должны быть новые подходы, новые мысли, связанные с информационной защитой, информационной безопасностью.

Относительно социальной политики. Азербайджан является социальным государством, и все наши шаги подтверждают это. Социально ориентированный пакет, реализованный по моей инициативе только в прошлом году, охватывает 4,2 миллиона человек. Регулярное повышение минимальной заработной платы, минимальной пенсии, конечно, требует большого экономического источника, и мы его создаем. Происходящие в нашей стране процессы, связанные с прозрачностью, процессы, направленные против теневой экономики, усиливают наши экономические возможности, расширяет налоговую базу, наносят серьезный удар по теневой экономике. Поэтому все эти вопросы, конечно, должны находиться в центре внимания в законодательстве.

Относительно молодежной политики. Абсолютное большинство населения Азербайджана – молодежь, демографическая картина в Азербайджане очень позитивная. Поэтому, конечно, необходимо предпринять законодательные шаги, направленные на эффективную организацию досуга молодежи, привлечение ее к активной работе, к примеру, в рамках волонтерского движения, воспитание в духе патриотизма. Молодежь должна воспитываться в национальном духе, не подпадать под внешнее влияние, особенно в нынешний век интернета, когда быстро распространяется любая ложь, которая впоследствии преподносится как реальность. Это – часть проводимой против нас нечистой политики, так как не секрет, что общественно-политическая ситуация в Азербайджане в настоящее время очень стабильная. В нашей стране нет ни одного фактора, который может представлять угрозу общественно-политической стабильности. Поэтому антиазербайджанские силы пытаются создать эти факторы за пределами нашей страны. Они уже не полагаются на группировку, именующую себя здесь оппозицией и якобы продолжающую деятельность, находясь в абсолютно постыдном положении, да и доверия к ним не осталось. Поэтому идет работа над созданием новой пятой колонны, потому что нынешняя пятая колонна не оправдывает доверия своих хозяев. Они не смогли осуществить переворот в Азербайджане, совершить "революцию", завоевать поддержку народа, просто присвоили регулярно выдаваемые им деньги и, таким образом, поставили своих покровителей в плохое положение. Поэтому идет поиск новой пятой колонны. В этой связи я хочу строго предупредить все политические силы: это – путь предательства, тот, кто пойдет по этому пути, совершит предательство перед народом и государством. Поэтому все наши внутренние проблемы должны решаться в Азербайджане. Мы не должны экспортировать за рубеж наши внутренние проблемы, политические раздоры. Во-первых, это абсолютно бессмысленно, так как сегодня в мире нет силы, способной навязать нам какое-либо решение, или что-то диктовать нам. Такой силы нет и пока я президент - не будет. Поэтому это абсолютно бессмысленно. Попытки оказать на Азербайджан какое-то давление или же угрожать ему санкциями – все это совершенно бессмысленно. Это – преступление против государства, а не против власти, и пусть никто не забывает это.

В последние годы мы столкнулись с различным давлением, различными кампаниями, но не свернули со своего пути. Спокойствие нашей страны, народа, безопасность, стабильность, благосостояние людей, независимая политика для нас превыше всего. Мы сотрудничаем с международными организациями, являемся членами некоторых организаций, мы вошли в них добровольно, можем и добровольно покинуть их – если когда-то что-то не будет нас устраивать в этих организациях или же предвзятое отношение к нам достигнет такой степени, что наше терпение иссякнет. Поэтому считаю, что представители всех политических структур должны быть очень внимательными и в этой области.

Что касается молодого поколения, то, еще раз говорю, оно у нас патриотичное, привязанное к Родине, национальным корням. Так и должно быть. Наша молодежь, я неоднократно говорил это, хочу сказать еще раз, должна воспитываться в национальном духе. В то же время необходимо принять дополнительные меры для моральной и физической подготовки молодежи. Считаю, что Милли Меджлис и его соответствующие комитеты займутся этим и выдвинут конкретные предложения.

Конечно, рекомендую депутатам быть активными в округах, откуда они избраны, постоянно находиться в контакте с избирателями. Сейчас не секрет, что раньше некоторые депутаты в некоторой степени или полностью отдалились от избирателей. Даже не посещали свои округа, не интересовались проблемами. Во главу угла ставили личные проблемы. Этому тоже надо положить конец. Раньше таких фактов было достаточно много. Ставить своих родственников на высокие должности, приобретать какие-то земельные участки, оказывать поддержку тому или иному бизнесу и т. д. и т.п. Не хочу вдаваться в подробности. Поэтому сформировавшийся в новом составе Милли Меджлис должен быть морально безупречным, потому что в этом основная суть наших реформ. Если наши граждане посмотрят внимательно на реформы в политической сфере, структурные, кадровые реформы, то увидят, что кадры, назначенные на должности, чисты. То есть, за ними, как говорится, нет негативного шлейфа. Этим же критериям должны отвечать и Милли Меджлис, и его депутаты. Завтра вам придется отвечать перед народом. Поэтому вы должны постоянно интересоваться проблемами округов, от которых избраны, встречаться с избирателями, бывать в округах. В то же время вам необходимо выявлять имеющиеся проблемы, ставить их перед исполнительными органами, доводить до внимания центральных исполнительных органов. Считаю, что сформировавшийся в новом составе Милли Меджлис будет осуществлять успешную деятельность и в этой области.

В связи с международной деятельностью хочу сказать, что наши депутаты представлены в нескольких международных организациях. Конечно, активность там была достаточно высокой и в прежние годы. А сейчас должна быть еще выше, потому что мы должны доводить азербайджанские реалии. Особенно мы должны доводить исторические реалии, связанные с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Историческая справедливость на нашей стороне, международное право также поддерживает нашу позицию. Поэтому армянская сторона не может выдвинуть против наших аргументов ни одного серьезного аргумента, только ложь, клевету, историческую фальсификацию и мифологию. На самом деле это их сущность. В рамках широкой сети они подкупают некоторых политиков. Это тоже ни для кого не секрет. В таком случае их историческая фальсификация как бы получает оправдание. Поэтому наши депутаты во всех международных организациях должны представлять историческую правду. После того, как я сказал в Мюнхене о Кюрекчайском мирном договоре, в Армении сейчас, знаю, зубрят этот договор. Там ясно указано, кто, когда заключил данный договор. И об армянском народе там вообще не идет речи. С одной стороны, российский генерал Цицианов, а с другой – Ибрагим хан, причем, по-русски написано Ибрагим хан "Карабахский Шушинский". Вот реальная история. Достаточно взглянуть на карты, изданные Российской империей в начале ХХ века, чтобы убедиться в том, что абсолютное большинство топонимов на нынешней территории Армении имеет азербайджанское происхождение. Это надо говорить, надо приводить эти карты. Надо приводить карты наших оккупированных земель. Надо знакомить с ними все международные организации, работающих там представителей. В то же время в ходе встреч с представителями парламентов мусульманских стран обязательно надо показывать снимки разрушенных армянами наших мечетей. Я делаю это. Показываю эти снимки лидерам многих мусульманских стран. Если широкая политическая элита увидит их, то, конечно, руководители этих стран постесняются целоваться с руководителями Армении. Мы должны говорить об этом. Должны говорить о том, что этот фашистский режим объявил войну не только нам, но и всему мусульманскому миру, разрушены наши мечети, исторические памятники. Однако мы не можем в достаточной степени доводить эту информацию. Поэтому это должно стать особым направлением.

Конечно, в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом мы должны быть активными во всех организациях, должны проводить наступательную дипломатию, потому что правда на нашей стороне. О Ходжалинском геноциде. Его уже официально признали парламенты более 10 стран. Этот процесс должен продолжаться, и депутатам следует быть активными в этом процессе, так как государственные структуры играют основную роль в принятии этих решений. Поэтому парламент должен быть активным. Это уже факт, принятый в рамках международных отношений. Неуместные, лживые, ничтожные попытки Армении проявились на Мюнхенской конференции по безопасности и еще раз разоблачили их. Потому что вся их история – фальсификация. Они построили государство на исторической азербайджанской земле, к сожалению, с помощью нашей Азербайджанской Демократической Республики. Изменив сегодня все наши исторические названия, они пытаются присвоить нашу историю, памятники. Поэтому депутаты должны постоянно поднимать этот вопрос.

В целом, наша деятельность в рамках международных организаций должна быть более целенаправленной. Депутаты, представляющие нас там, должны быть активными, должны ездить туда не как туристы, а представлять затем отчет о том, что сделали, с кем встречались, какой вопрос подняли. А то порой это напоминает туристические поездки. Поехали, встретились, посидели, поговорили, поели, вернулись. Причем некоторые поездки вообще неприемлемы. Мне не хочется сегодня долго говорить об этом, но знаю, что происходит, какие события происходят. Поэтому мы должны повысить эффективность нашей международной деятельности. В организациях, где по отношению к нам проявляется необоснованный подход, где против нас выдвигаются обвинения, мы должны демонстрировать боевитость. То есть, должны быть хорошими не перед ними, а перед государством, народом. Надо не отстраняться под предлогом того, что не хочу, мол, обострять тот или иной вопрос, а наоборот, говорить свое слово. Разоблачать предвзятый подход. Так, как всегда это делаю я, чему имеется достаточно фактов. Не надо быть политиком, чтобы говорить это. Рядовой гражданин видит это по телевидению. Посмотрите, какие преступления совершают те, кто пытается учить нас урок демократии. В странах Европы, считающихся "колыбелью демократии", на глазах у народа, всего мира избивают, подавляют мирных демонстрантов, выкалывают им глаза, убивают, арестовывают. По необоснованным обвинениям арестовывают журналистов, гноят их. Все на виду. Мирных демонстрантов травят собаками, разгоняют лошадьми. Не в одной, не в двух странах, это приобрело сегодня массовый характер, можно сказать, на всем пространстве, пытающемся критиковать нас. Посмотрите, какое отношение к мусульманским мигрантам. В XXI веке их травят собаками, загоняют в клетки. А затем бросают в клетки куски еды, как животным. Это и есть отношение?!

А сейчас, используя все средства, намерены притеснять их. А откуда взялись эти мигранты? Почему они появились? Почему покинули свои страны? Кто напал на их страны? Кто уничтожил их страны? Кто нарушил стабильность? Кто способствовал появлению миллионов беженцев? Тот, кто сделал это, пусть пожинает плоды. Почему Турция, братская нам страна, должна принимать, кормить, поить 4 миллиона беженцев, тратить миллиардные средства? Разве Турция обрекла их на скитания? Нет. Пусть тот, кто обрек их на скитания, и возьмет на себя ответственность за них.

Обо всем этом надо говорить. Сегодня я говорю об этом с этой трибуны, открыто, никого не страшась. Потому что я прав, а против правды трудно возразить. Конечно, вы увидите, через несколько дней после этих слов вновь появятся грязные статьи, вновь какая-то надуманная организация выступит с заявлением о том, что в Азербайджане и то плохо, и это плохо. Ничего, пусть говорят. Но если мы не будем говорить эту правду, то завтра это ударит по нам. Поэтому мы должны говорить это, и вы должны. Я говорю всем депутатам: нельзя идти ни на какой сговор. Надо работать с международными организациями, и мы работаем, но у нас свои интересы и достаточно аргументов. Поэтому призываю вас к этой борьбе – и в Совете Европы, и в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, и во всех организациях. Таким образом, считаю, что шаги в этом направлении еще более упрочат позицию нашей страны.

Конечно, должна активизироваться роль парламента в работе, проводимой в экономической сфере. Считаю, что членам правительства также следует находиться в более тесном контакте, постоянном общении с парламентом, необходимо задавать им вопросы, чтобы они докладывали о проделанной работе, выступали, и мы должны ввести это в систему. Потому что это повысит ответственность членов правительства, в то же время возрастет роль парламента, - я хочу, чтобы роль и возможности парламента в Азербайджане возросли, - это также окажет позитивное влияние на нашу работу. Потому что ответственность – один из важнейших вопросов. Ответственность и контроль. Там, где этого нет, никакая работа не пойдет. Наоборот, мы можем столкнуться с очень негативной картиной. Поэтому это тоже должно стать своего рода механизмом контроля.

Я сейчас постоянно обращаюсь к гражданам в связи с общественным контролем. Этот процесс идет медленно, мы пока еще не привыкли. Пока мы считаем, что да, какой-то глава исполнительной власти там – это хозяин, хан, который может делать все, что вздумается, заставлять людей работать как рабов, и люди должны терпеть это. Говорю: сообщайте об этом, отправляйте письма. Сегодня в Администрации Президента совершенно иная ситуация. Раньше эти письма некоторые скрывали от нас. Отправляли их тем, на кого поступала жалоба. А тот затем притеснял жалобщика. Сегодня этому приходит конец. Правда, нужно время, но это уже тенденция. Поэтому граждане должны быть более активными в деле общественного контроля. Информацию о многих вопросах я раньше получал из печати, она не доходила до меня, ее скрывали, покрывали, и это, можно сказать, создавало большие трудности. Поэтому считаю, что необходим постоянный контакт с членами правительства. В Администрации Президента создан специальный отдел по работе с парламентом. Конечно, это еще раз показывает, что мы придаем большое значение работе парламента.

Что касается экономических реформ, то и они на виду. Только за счет прозрачности в прошлом году мы перечислили в бюджет сверх прогноза 1 миллиард манатов, и этот процесс продолжается. За два месяца этого года налоговые органы собрали сверх прогноза 181 миллион манатов, а таможенные органы – более 71 миллиона манатов, именно благодаря прозрачности, борьбе с теневой экономикой. Борьба с теневой экономикой дает результат. Постепенно сфера охвата теневой экономики будет сужаться. Конечно, сделать это за один день невозможно, это целый процесс. Однако сейчас все правительственные структуры мобилизованы и активны в этом деле. Экономические показатели двух месяцев также очень позитивны. Валовой внутренний продукт вырос на 2,8 процента, а в ненефтяном секторе в январе-феврале – на 6,7 процента. Именно это мы считаем основным показателем. Рост в сфере ненефтяного промышленного производства составляет 21,7 процента. Это произошло благодаря развитию ненефтяного сектора в последние годы, так как в нефтяном секторе такого роста нет, наоборот, добыча снижается, да и цены вчера полностью рухнули. Доходы населения за два месяца увеличились на 9 процентов, а инфляция составляет всего 2,8 процента. Уверен, что эта тенденция будет продолжаться. Правда, ажиотаж, происходящий сегодня в мире в связи с коронавирусом, волей-неволей отражается и на нас. Однако считаю, что, мобилизовав все усилия, мы с честью преодолеем и эту ситуацию. Хотя в настоящее время многие страны серьезно страдают от этого. В Азербайджане же был создан оперативный штаб, и, как мне сообщили сегодня утром, процесс выздоровления заболевших граждан идет успешно. Лица, находящиеся на карантине, уже завершают карантинный срок и выписываются домой. То есть, ситуация полностью контролируется. Положение на границах также находится под контролем, для пересечения грузовыми автомобилями территории Азербайджана формируются специальные колонны в сопровождении полиции. В пути водителям предоставляется питание, чтобы они реже выходили из машин. То есть, принимаются все необходимые меры.

Разумеется, в целом, деятельность парламента, связанная с социальной сферой, должна быть очень активной. Эта сфера для нас, как и всегда, тоже приоритетная. Как я уже отметил, в прошлом году были предприняты важные шаги, они будут продолжаться и в нынешнем году. В частности, предусматриваются дополнительные средства для поддержки государством малообеспеченных семей. Увеличивается число семей, охваченных адресной социальной помощью, по моему указанию там вносятся поправки в соответствующую методологию, так как прежняя не отражала реальности, увеличивается и сумма, предоставляемая каждой семье. Вынужденным переселенцам в этом году будет предоставлено 7 тысяч квартир, это – рекордный показатель. Семьям шехидов планируется предоставить 1500 квартир, это тоже рекордный показатель. В прошлом году было предоставлено 934 квартиры.

Очень действенной может стать роль нашего парламента и в развитии межрелигиозного, межкультурного диалога. Наши депутаты должны активно участвовать в международных мероприятиях и многих мероприятиях, проводимых в Азербайджане. Мы уважаем нашу религию. Она священна для нас. В то же время мы должны с уважением относиться и к другим религиям. Мысли, прозвучавшие на II Саммите религиозных лидеров мира, состоявшемся в конце прошлого года, свидетельствуют о том, что сегодня в мире, возможно, нет второй такой страны, как Азербайджан, которая серьезно занималась бы этим вопросом и добивалась серьезных результатов. Нас поддерживает исламский мир, в то же время Организация исламского сотрудничества приводит нас в пример за наше отношение к исламской религии. Происходящие в Азербайджане межрелигиозные процессы позитивно оценивают и патриарх Русской православной церкви Кирилл, и Папа Римский Франциск. Я уже трижды встречался с ним - один раз Баку, дважды - в Ватикане. Он тоже очень высоко оценивает работу, проводимую в Азербайджане в этой сфере. То есть, это говорю не я. Это слова лидеров ведущих традиционных мировых религий. Конечно, будут предпринимать шаги в этом направлении.

Наряду с этим, мы должны усиливать Азербайджан как современное, светское государство. Принципы светскости должны утвердиться еще шире. Необходимо активнее вести борьбу с радикализмом. Здесь важна роль парламента. Однако, честно говоря, не помню, чтобы в прежний период в парламенте велся серьезный разговор об этом. Мы должны говорить об этом. Не должно быть никаких закрытых тем, потому что от этого зависит наше будущее. В каком государстве мы хотим жить через 20, 30, 50 лет? Мы знаем, знает и народ. Но это надо обеспечить. Если мы будем сидеть и чего-то ждать, то могут возникнуть большие проблемы. Поэтому мы должны обеспечить нашу политику и в этой области, должны показать ее преимущество и сравнивать. Не нужно стесняться. У нас достаточно аргументов для сравнения с любой стороной – безопасность, спокойствие, развитие, социальное благосостояние, свободы. Поэтому парламент должен серьезно заниматься и, уверен, будет заниматься этими вопросами.

Эти выборы еще раз показали, что альтернативы политическому курсу, проводимому сегодня властями Азербайджана, нет. Тому имеются очень простые причины. Развитие, которое наблюдается в нашей стране в последние годы, конечно же, убеждает людей. Азербайджанский народ живет в условиях спокойствия, стабильности, безопасности. Уже около 27 лет мы живем в условиях стабильности. Посмотрите, какие процессы происходят вокруг нас - войны, поток беженцев, перевороты, гражданское противостояние, кризисы. Страны распались, географические границы многих государств, можно сказать, не отражают реальной ситуации, то есть, эти страны сохраняют суверенитет и территориальную целостность только на картах. На самом деле они давно утратили их, давно расчленены на племена, общины, различные регионы. Сколько негативных процессов, революций произошло по соседству с нами. Какая революция принесла пользу? Только вред, проблемы, противостояния, и они продолжаются. Посмотрите на постсоветское пространство и положение Азербайджана. Я сейчас не могу сравнивать, но вы можете. Депутаты должны говорить о том, о чем не может сказать Президент. Уверен, что так оно и будет.

Поэтому результаты этих выборов являются олицетворением проделанной работы. Потому что сегодня обеспечиваются и безопасность, и стабильность. Азербайджан усилил свой военный потенциал. Военные победы, одержанные нами в 2016-2018 годах, вызвали чувство гордости у каждого азербайджанца, продемонстрировали мощь нашей армии. Неслучайно наша армия входит в число 50 сильнейших армий мира. Наши международные позиции достаточно прочны. Мы стали членом Движения неприсоединения, не прошло и семи лет, как были избраны его председателем, причем при поддержке 120 стран. Как вам известно, разногласия между этими странами достаточно остры. Не верю, что может быть вторая такая страна, которая была бы единогласно избрана председателем этой организации. Это – крупнейшая после ООН международная организация. В ООН нет руководителя, а у Движения неприсоединения есть лидер, это – Азербайджан.

В прошлом году мы приняли председательство в Тюркском совете, и могу сказать, что Азербайджан играет очень важную роль в сотрудничестве тюркоязычных государств и во всех других международных контактах. Сейчас мы работаем над соглашением с Европейским Союзом, у нас документы о стратегическом партнерстве с девятью странами-членами Европейского Союза. Это – треть стран-членов Европейского Союза. С соседними странами у нас отношения, построенные на здоровой, деловой и дружеской основе. Мы пользуемся большим авторитетом в мусульманском мире. Таковы наши международные позиции. Поэтому нас уважают, к нам прислушиваются, в том числе и потому, что мы проводим однозначную политику. Наша политика не ситуативная. Она – справедливая, наши слова не расходятся с делами. Я высказываю свою позицию во всех аудиториях. Для меня нет понятия в Азербайджане одна тема, за рубежом - другая. По каждому вопросу есть, должна быть позиция, и я ее отстаиваю. Кому это нравится, хорошо, кому не нравится – это его дело. Нас могут не любить именно за эти действия, за нашу независимую политику. Но нас уважают. Я неоднократно видел это. Поэтому депутаты также должны проводить в международных организациях такую деятельность, чтобы к ним всегда проявляли уважение.

Успехам, достигнутым в экономической сфере за последние 16 лет, нет равных в мире. Если есть, пусть скажут, посмотрят статистику, какая страна за 16 лет смогла в 3,4 раза увеличить свою экономику. Бедность, которая была близка к 50 процентам, сегодня составляет 4,8 процента, и еще больше снизится, потому что зарплаты, пенсии увеличиваются и будут увеличиваться, так же, как и пособия. Внешний долг составляет 17 процентов валового внутреннего продукта. Это очень низкий показатель. В некоторых развитых странах он превышает 100 процентов. Но еще важнее то, что наши валютные резервы в шесть раз превышают внешний долг. То есть, при желании мы можем за месяц обнулить наш внешний долг. Для того, чтобы некоторые страны могли погасить свой внешний долг, их валютные резервы должны быть в 50 раз больше нынешних.

Такие успехи в экономической сфере достигнуты за эти годы. В социальной сфере - зарплаты, пенсии выросли более чем в десять раз. Находят решение проблемы вынужденных переселенцев, семей шехидов. Мы стали космической державой, у нас три спутника. В 2022 году в Баку состоится Международный конгресс астронавтики, мы завоевали это права в напряженной борьбе. В этом конкурсе принимали участие 4 города – Дели, Рио-де-Жанейро, Сингапур и Баку. Мы добились этого. Почему? Потому что нас уважают и там.

Я могу долго перечислять такие факты. Достаточно посмотреть на нашу энергетическую политику, чтобы увидеть, что мы сделали для нашего народа, государства и континента. Нефте- и газопроводы – сегодня завершается реализация Южного газового коридора. Мы сделали это в сложной геополитической обстановке с минимальными, можно сказать, нулевыми потерями. Не только сделали, но и создали формат долгосрочного международного сотрудничества между семью странами. Сегодня эти страны – естественные друзья, пусть не союзники, но естественные друзья. Поэтому наша роль неопровержима и в этой области, мы лидируем в этой сфере.

В области транспорта. Мы превратили страну, не имеющую выхода к открытому морю, в транспортный центр. Таких фактов много, и каждый из них оказал позитивное влияние на выборы. Абсолютное большинство избранных в парламент депутатов правильно оценивает эти позитивные тенденции. Возможно, их победа зависела в том числе и от данного фактора.

Сегодня мы живем как независимая страна, проводим независимую политику, не вмешиваемся ни в чьи дела, никому не позволяем вмешиваться в наши дела. Уверен, что мы и дальше будем идти по пути независимости и развития. Убежден, что парламент Азербайджана будет активным в этом деле. Еще раз поздравляю вас, желаю вам новых успехов. Спасибо.

Х Х Х

Выразив от имени депутатов признательность Президенту Ильхаму Алиеву, председатель заседания Зияд Самедзаде сказал:

- Уважаемый господин Президент, от имени членов Милли Меджлиса выражаю Вам сердечную признательность за глубокосодержательное выступление. Вы действительно еще раз доказали в этом выступлении, что Азербайджанское государство проводит независимую политику. Азербайджанское государство является одной из редких стран в глобализирующемся мире, заявляющей о своей независимой экономической политике. Успехи, достигнутые именно благодаря экономической независимости, сегодня обеспечивают развитие Азербайджана. Перечисленные Вами цифры очень обнадеживающие. Вы затронули интересный вопрос о том, что действительно в корне успеха депутатов на этих выборах стоит независимая политика, проводимая Азербайджанским государством. Я помню, что когда в 2005 году мы говорили о бедности, то это составляло 35-40 процентов, наши валютные ресурсы составляли всего 100 миллионов, даже не один миллиард. Даже в долг нам хотели давать с очень тяжелыми условиями. Но когда сегодня Вы говорили об этих цифрах, каждый азербайджанец рад и горд тем, что Азербайджанское государство, созданное великим лидером Гейдаром Алиевым, сегодня живет и развивается. Вы справедливо отметили еще один вопрос, и я, как экономист, хочу сказать, что мы сегодня уже должны подумать о полувековом развитии Азербайджана. Полувековая стратегия развития, промышленные революции и др. Все это, естественно, внесет изменения и в наши определенные взгляды. Ваша поддержка правительства, парламента в этой сфере ставит перед нами достаточно новых задач. Можете быть уверены в том, что депутаты, избранные в Милли Меджлис, будут однозначно поддерживать Вашу политику, еще более оживят работу парламента, руководствуясь рекомендациями, озвученными Вами здесь сегодня. Да хранит Аллах Вас, Вашу семью и Азербайджанское государство, у которого такой глава, как Вы. Большое спасибо.

Уважаемые депутаты, согласно статьям 2, 35, 36 и 41 Внутреннего Устава Милли Меджлиса, в повестку первого заседания входят 6 вопросов: избрание председателя Милли Меджлиса, заместителей председателя, создание дисциплинарной комиссии, избрание счетной комиссии, избрание председателей и заместителей председателей комитетов Милли Меджлиса. Прошу выразить отношение к повестке дня.

Повестка дня была вынесена на голосование и принята.

Зияд Самедзаде: Первым вопросом повестки дня является избрание председателя Милли Меджлиса. Согласно статье 33 Внутреннего Устава Милли Меджлиса, кандидатуру на должность председателя Милли Меджлиса могут выдвинуть депутаты. Каждый депутат может выдвинуть одного кандидата. Протест против собственной кандидатуры принимается без обсуждения и голосования. К голосованию допускаются кандидаты, сторонниками которых являются минимум 10 депутатов. Представители Партии "Ени Азербайджан", составляющие большинство в парламенте, этим утром провели собрание. Слово для представления кандидата от Партии "Ени Азербайджан" на должность председателя Милли Меджлиса предоставляется депутату Эльдару Ибрагимову.

Депутат Эльдар Ибрагимов сказал:

- Большое спасибо. Уважаемый господин Президент, уважаемые коллеги депутаты. Выборы, проведенные в Милли Меджлис Азербайджана 9 февраля 2020 года в свободных, демократических и прозрачных условиях, стали новым наглядным свидетельством решительной поддержки абсолютного большинства населения страны политики Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева. Такие реалии, как достижения, завоеванные в Азербайджане в последние годы, развитие экономики, шаги, предпринимаемые в сфере улучшения благосостояния людей, успешная внешняя политика, усиление оборонной мощи страны, стабильность и безопасность составляют основу успешной избирательной компании кандидатов Партии "Ени Азербайджан", возглавляемой Президентом Ильхамом Алиевым. Необходимо отдельно подчеркнуть особую роль обширных реформ в широкой поддержке избирателями правящей партии, снискавшей большую любовь народа, направленных на обеспечение благополучного будущего страны, и ее кандидатов. Участие в борьбе за депутатский мандат на внеочередных парламентских выборах 2020 года более 1300 кандидатов является не только олицетворением веры в демократию, воцарившуюся в стране, проявлением верховенства закона, и в то же время наглядным свидетельством проведения выборов в условиях особой конкуренции и прозрачности. Завоевание Партией "Ени Азербайджан" 70 депутатских мандатов на выборах, прошедших в условиях свободного выражения воли избирателей, сопровождающихся большой конкурентной борьбой, привело к большинству в Милли Меджлисе. Мы считаем это наглядным свидетельством решительной поддержки успешной внутренней и внешней политики Президента Ильхама Алиева, торжеством концепции реформ в сфере законодательной власти.

Избранная в Милли Меджлис от Партии "Ени Азербайджан" группа депутатов, воспользовавшись правом большинства в парламенте, с учетом рекомендации председателя партии, выдвигает на должность председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики кандидатуру депутата Сахибы ханым Гафаровой. Уважаемая Сахиба ханым Гафарова имеет большой опыт в сфере законодательной деятельности. Она с 2010 года достойно представляет в Милли Меджлисе Партию "Ени Азербайджан". Всегда отличаясь активным участием в международных организациях и на встречах, достойно представляя Азербайджан, решительно отстаивая позиции нашей страны, она снискала глубокое доверие избирателей. Она пользуется в обществе особым уважением. Верим, что благодаря личным качествам и опыту Сахиба Гафарова сможет достойно справиться с должностью председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. В этом заключается решение сегодняшнего группового собрания депутатов Партии "Ени Азербайджан". Прошу коллег депутатов учесть это. Спасибо.

Зияд Самедзаде: Нет других предложений? Значит, мы выдвигаем на должность председателя Милли Меджлиса кандидатуру одного человека – Сахибы Гафаровой. Попросим Сахибу ханым выразить свое согласие.

Сахиба Гафарова сказала: Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент, уважаемые депутаты, дамы и господа.

Позвольте выразить глубокую признательность за выдвижение моей кандидатуры на должность председателя Милли Меджлиса председателю Партии "Ени Азербайджан" господину Ильхаму Алиеву и моим единомышленникам по партии. Если депутаты окажут мне доверие, как председатель Милли Меджлиса готова вложить все свои знания и опыт для достойного исполнения столь почетной должности. Спасибо за внимание.

Зияд Самедзаде: Большое спасибо. Уважаемые депутаты. Согласно статьи 33 Внутреннего Устава Милли Меджлиса, председатель Милли Меджлиса должен избираться тайным голосованием с использованием электронной системы. В случае неполадок в электронной системе тайное голосование осуществляется посредством бюллетеней. Кандидат, получивший как минимум 63 голоса депутатов, избирается председателем Милли Меджлиса. Начинается процедура тайного голосования. Прошу выразить отношение к вопросу избрания председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики депутата Сахибы Али гызы Гафаровой.

Затем состоялось голосование и депутат Сахиба Али гызы Гафарова, набравшая 116 голосов "за", была избрана председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

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Выступившая на заседании председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала:

- Ваша превосходительство, уважаемый господин Президент.

Уважаемые депутаты.

Дамы и господа.

Выражаю вам искреннюю признательность за оказанное мне доверие и избрание председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Хочу заверить вас в том, что как председатель парламента буду использовать все свои знания и опыт для достойного выполнения поставленных задач. В связи с этим хочу особо отметить, что для меня большая гордость и источник силы тот факт, что я представляю Партию "Ени Азербайджан", являющуюся ведущей политической силой нашего общества и составляющую большинство в парламенте. Партия "Ени Азербайджан", связанная с именем великого лидера Гейдара Алиева, под руководством нашего Президента Ильхама Алиева играет важную роль в политической эволюции нашего общества.

Уважаемые депутаты, основательные и всесторонние реформы, объявленные после президентских выборов 2018 года, охватили все сферы государственной и общественной жизни. Дальнейшее углубление и ускорение этих реформ вызвало необходимость переформирования состава Милли Меджлиса. В связи с этим, по инициативе Партии "Ени Азербайджан" на основании обращения Милли Меджлиса к господину Президенту были назначены внеочередные парламентские выборы. Свободные и справедливые выборы, проведенные 9 февраля в демократических условиях, открыли новую страницу в истории демократического преобразования нашей страны. Завоевание большинства мест в парламенте членами Партии "Ени Азербайджан" вновь свидетельствует о больших надеждах и доверии к нашей партии во главе с господином Ильхамом Алиевым.

Таким образом, Милли Меджлис Азербайджанской Республики шестого созыва начал работу. Позвольте по этому случаю и мне сердечно поздравить моих коллег депутатов, пожелать им успехов в будущей деятельности.

Верю, что Милли Меджлис внесет свой вклад в успешное проведение стратегического курса, направленного на обеспечение устойчивого развития Азербайджана. В связи с этим, начало нового этапа системных реформ, получивших широкий размах в стране, ставит новые задачи и перед законодательным органом. С удовлетворением хочу отметить, что структурные и кадровые реформы, проводимые по инициативе и под руководством Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева в Кабинете Министров, Администрации Президента, центральных и местных органах исполнительной власти, других структурах, придали новый стимул общественно-политическому и экономическому развитию нашей страны. Уверена, что эти реформы окажут помощь обеспечению последовательного и динамичного возвышения Азербайджана в условиях новых вызовов современного периода.

Уважаемые депутаты, наш опыт показывает, что парламент, отражающий весь спектр политических сил, течений и мыслей в обществе, является источником истинно демократической и политической культуры. Эффективное сотрудничество между различными ветвями власти обеспечивает успешное проведение курса стратегического развития нашей страны. Самым важным направлением деятельности Милли Меджлиса шестого созыва станет дальнейшее усовершенствование и укрепление правовой базы созидательной работы, проводимой под руководством Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева.

Всей своей деятельностью Милли Меджлис продолжит поддержку стратегии социально-экономического развития, реализуемой под руководством нашего уважаемого Президента. Парламент должен выражать интересы народа, а депутат – быть в курсе проблем людей, избравших его, заботиться о них. Связи депутатов Милли Меджлиса с избирателями должны быть регулярными, они должны несколько раз в месяц находиться на территории округов, от которых были избраны. Одним из важных направлений депутатской деятельности должно быть поднятие в Милли Меджлисе, а также других государственных органах, вопросов, беспокоящих людей.

Уважаемые депутаты, как известно, повышение роли парламентской дипломатии в международных отношениях является одним из важных особенностей современной мировой политики. Именно поэтому Милли Меджлис должен повысить внимание к развитию двусторонних и многосторонних международных связей. Милли Меджлис должен продолжить оказание помощи в рамках возможностей, предоставляемых парламентскими средствами, в проведении внешней политики нашего государства.

Депутаты Милли Меджлиса в каждом международном мероприятии и встрече должны доводить правду о самой большой нашей проблеме – армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, оккупации 20 процентов наших земель, о том, что миллион наших соотечественников живут как беженцы и вынужденные переселенцы, поднимать вопрос о восстановлении территориальной целостности нашей страны, разоблачать лживую армянскую пропаганду, быть настойчивыми и упорными в защите нашего правого дела.

Как во всех других сферах, так и в этой области перед нами всегда должен стоять пример господина Президента. Выступление Президента господина Ильхама Алиева на панельных обсуждениях в рамках Мюнхенской конференции безопасности 15 февраля стало очередным большим успехом азербайджанской дипломатии. Выражаясь кратко, скажу, что глава нашего государства преподал премьер-министру Армении урок международного права и истории. Руководитель Армении оказался в беспомощном и смехотворном положении перед неоспоримыми фактами и суждениями, озвученными Президентом Азербайджана. До международной общественности еще раз была доведена твердая позиция нашей страны в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Эта полемика показала, какая большая пропасть между уровнями руководителей Азербайджана и Армении, а также вновь продемонстрировала то, что уважаемый Президент господин Ильхам Алиев является политическим и государственным деятелем мирового масштаба.

Сотрясающий удар по Армении в Мюнхене стал успешным продолжением дипломатических ударов, полученных государством-агрессором в октябре прошлого года на заседании Дискуссионного клуба "Валдай" в российском городе Сочи и заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде.

Уважаемые депутаты, в законодательной деятельности Милли Меджлиса особое место занимают вопросы дальнейшего усиления социальной защиты населения. Совершенствуя деятельность в этом направлении, парламент должен принять новые законодательные акты. Должны быть приняты необходимые законодательные меры по охране наших национальных духовных ценностей, защите семьи и детей, развитию физического воспитания и спорта, проведению молодежной и женской политики нашего государства.

Успешное выполнение всех этих задач требует от каждого члена Милли Меджлиса высокого профессионализма, компетентности, ответственного отношения к работе, творческого мышления и других необходимых качеств.

Уверена, что ценные рекомендации, выдвинутые в выступлении нашего уважаемого Президента, мы примем, как дорожную карту, определяющую главные направления нашей деятельности, а устранение сделанных им замечаний составит одну из важных целей нашей работы.

Милли Меджлис будет эффективно работать в условиях тесных взаимных связей с другими ветвями государственной власти. Уважаемые коллеги, с вами вместе мы будем с честью нести звание членов азербайджанского парламента.

Большое спасибо за внимание.

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Затем были избраны заместители председателя Милли Меджлиса.

Депутат Али Гусейнли был избран первым заместителем председателя Милли Меджлиса, депутаты Адиль Алиев и Фазаил Ибрагимли – заместителями председателя.

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Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова объявила имена кандидатов в состав Дисциплинарной комиссии и Счетной комиссии. Согласно Внутреннему Уставу Милли Меджлиса кандидатуры были поставлены на голосование и утверждены.

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Затем были избраны председатели комитетов парламента.

Депутат Али Гусейнли был утвержден председателем комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, Зияфет Аскеров – председателем комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, Таир Миркишили – председателем комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, Садиг Гурбанов – председателем комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии, Таир Рзаев – председателем комитета по аграрной политике, Муса Гулиев – председателем комитета по труду и социальной политике, Сиявуш Новрузов – председателем комитета по региональным вопросам, Бахтияр Алиев – председателем комитета по науке и образованию, Ганира Пашаева – председателем комитета по культуре, Захид Орудж – председателем комитета по правам человека, Самед Сеидов – председателем комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, Ахлиман Амирасланов – председателем комитета по здравоохранению, Хиджран Гусейнова – председателем комитета по защите семьи, женщин и детей, Фазаил Ибрагимли – председателем комитета по общественным знаниями и религиозным структурам, Адиль Алиев – председателем комитета по молодежи и спорту.

На заседании также были утверждены заместители председателей комитетов.

На этом первое заседание Милли Меджлиса шестого созыва завершилось работу.