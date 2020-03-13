Комитеты Милли Меджлиса обсудят ситуацию вокруг коронавируса в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - На совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) будут обсуждены вопросы в связи с коронавирусом COVİD-19.
Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос внесен в повестку заседания парламентских комитетов здравоохранения, правовой политики и государственного строительства, запланированного на 16 марта.
В ходе заседания будут обсуждены текущая ситуация в стране и предстоящие меры по борьбе с коронавирусом COVİD-19 и недопущению его распространения в стране.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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