В посольстве Азербайджана в Беларуси функционирует «горячая линия» для соотечественников

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Беларуси обратилось к гражданам Азербайджана, проживающим или же временно находящимся в Беларуси, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVlD-19), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на посольство.

Согласно информации, с целью уменьшения риска заражения среди сотрудников и приходящих на прием лиц отложены несрочные консульские операции.

Для обеспечения оперативного ответа на обращения граждан Азербайджана, живущих, обучающихся или находящихся в поездке в Беларуси, в посольстве создана «горячая линия» +375296875440.

Посольство просит соотечественников в стране внимательно следить за соответствующей информацией и рекомендациями государственных органов Беларуси, тщательно соблюдать правила гигиены и санитарии, ограничить использование общественного транспорта, избегать посещения мест массового скопления людей, срочно обследоваться в случае появления каких-либо подозрений или симптомов в связи с коронавирусной инфекцией.

(Текст: Кямаля Сеидова)