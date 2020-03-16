В Азербайджане будет запрещено распространять определенную информацию (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будут внесены изменения в закон "Об информации, информировании и защите информации".

Как сообщает в понедельник Trend, владелец информационного ресурса в интернете и его домена не должен допускать распространения на нем определенной информации.

В частности, не должна размещаться информация, которая наносит ущерб жизни и здоровью людей, приводит к значительной порче их имущества, массовому нарушению общественной безопасности, деятельности жизненно важных объектов в сфере финансов, транспорта, связи, промышленности, энергетики и социально-инфрастуктурных объектов, а также приводящая к другим общественно опасным последствиям.

Законопроект будет вынесен на обсуждение на завтрашнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)