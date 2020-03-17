Посольство Азербайджана в Швеции обратилось к соотечественникам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Швеции обратилось к азербайджанцам в связи с широким распространением в мире коронавирусной инфекции COVlD-19, сообщает во вторник Trend.

В связи с создавшейся ситуацией посольство открыло «горячую линию» + 46 76 201 69 57, которая будет работать круглосуточно 7 дней в неделю для того, чтобы оперативно отвечать на обращения граждан Азербайджана, проживающих, обучающихся или временно находящихся в Швеции, Норвегии и Финляндии.

В связи с эпидемиологической ситуацией консульский отдел посольства работает в ограниченном режиме, поэтому соотечественники могут обращаться по срочным консульским вопросам на stockholm@mission.mfa.gov.az

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)