Посольство Франции в Азербайджане приостановило выдачу виз

БАКУ /Trend/ - Посольство Франции в Азербайджане временно приостановило процесс выдачи виз.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на своей странице в Twitter написал посол Закари Гросс.

Было отмечено, что данное решение было принято по поручению правительства Франции.

"В соответствии с поручением из Парижа, временно приостанавливается выдача виз как локально, так и во всем мире. Желаем вновь увидеть вас во Франции по завершение кризиса коронавируса. С праздником Новруз!", - говорится в обращении Закари Гросс.