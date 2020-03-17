Посольство Франции в Азербайджане приостановило выдачу виз
БАКУ /Trend/ - Посольство Франции в Азербайджане временно приостановило процесс выдачи виз.
Как сообщает во вторник Trend, об этом на своей странице в Twitter написал посол Закари Гросс.
Было отмечено, что данное решение было принято по поручению правительства Франции.
"В соответствии с поручением из Парижа, временно приостанавливается выдача виз как локально, так и во всем мире. Желаем вновь увидеть вас во Франции по завершение кризиса коронавируса. С праздником Новруз!", - говорится в обращении Закари Гросс.
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