Садагат Велиева: Азербайджанское государство высоко оценило самоотверженный труд врачей (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Подписание Президентом Ильхамом Алиевым распоряжения об усилении социальной защиты работников здравоохранения, участвующих в мерах по борьбе с инфекцией коронавируса нового вида COVİD -19, определение срочной надбавки в 3-5-кратном размере ежемесячной заработной платы в очередной раз показывает, что государство по достоинству оценивает самоотверженный труд врачей.

Об этом в четверг сказала Trend председатель Низаминской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламент) Садагат Велиева.

По ее словам, государством осуществляются серьезные меры с учетом инструкций ВОЗ по борьбе с коронавирусом, предпринимаются все шаги для защиты здоровья граждан.

«В стране принимаются эффективные профилактические меры, закупаются современное медицинское оборудование и средства личной защиты, проводятся тесты и проверки, интересы граждан в социально-экономической сфере защищаются и обеспечиваются на максимальном уровне, а также эвакуируются граждане страны, находящиеся в странах высокой зоны риска», - сказала Садагат Велиева.

Она добавила, что глава государства пристально следит за протекающими в мире процессами, и выносит своевременные и рациональные решения для защиты здоровья населения.

«Именно по этой причине наблюдающиеся в странах мира, в частности, Европе и США, ажиотаж, километровые очереди за продуктами питания, паника обошли стороной Азербайджан. То есть, в результате умелой деятельности Президента Ильхама Алиева Азербайджан преодолел первые волны пандемии с минимальными потерями», - отметила Садагат Велиева.

Она подчеркнула, что передовая позиция главы государства в борьбе с глобальной угрозой воодушевляет граждан, создает в них дополнительный стимул.

«Президент Ильхам Алиев высоко оценил самоотверженный труд врачей. Многие не осознают всю серьезность данного заболевания, хотя достаточно сказать, что вирус распространяется воздушно-капельным путем, возможно инфицирование даже через слизистую глаз. И с этой угрозой изо дня в день сталкиваются медработники. Будучи врачом, который в течение 40 лет трудится в сфере борьбы с туберкулезом, я знаю насколько опасны подобные заболевания. По этой причине, я высоко ценю усиление социальной защиты медицинских работников, участвующих в борьбе с коронавирусом», - сказала Садагат Велиева.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение "Об усилении социальной защиты работников здравоохранения, участвующих в мерах по борьбе с инфекцией коронавируса нового вида COVİD -19".

Согласно распоряжению, за условия труда в связи с инфекцией коронавируса нового вида COVİD -19 к зарплате работников, трудящихся в государственных медицинских учреждениях, определяется срочная надбавка в 3-5-кратном размере месячной должностной (тарифной) заработной платы.

Кабинету министров поручено определить круг медработников, к которым будет относиться установленная настоящим распоряжением срочная надбавка, сроки ее оплаты и размер в зависимости от особенностей работы, определить условия оплаты труда привлеченных к мерам по борьбе с инфекцией COVİD-19 медработников, трудящихся в частных медучреждениях, и волонтеров, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

(Автор: Орхан Джуварлы. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)