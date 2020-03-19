Омбудсмен Азербайджана обсудила с представителем МККК ситуацию с азербайджанцами в Сирии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Уполномоченная по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева встретилась с руководителем представительства Международного комитета красного креста в Азербайджане Эленой Аймоне Сессерой и координатором по защите Эмануеллой Бертинги.

Как сообщили в четверг Trend в Аппарате омбудсмена, была обсуждена ситуация вокруг граждан Азербайджана, удерживаемых в качестве пленных и заложников на территории Сирии, а также совместные усилия с целью их возвращения в страну. Встреча в соответствии с рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров прошла в онлайн-режиме.

Отметив, что в настоящее время в палаточных лагерях, находящихся под контролем различных вооруженных формирований Сирии, содержатся в невыносимых условиях женщины и дети - граждане Азербайджана, которые стали заложниками и пленными, Сабина Алиева довела до сведения своих собеседников, что дети там подвергаются пыткам со стороны вооруженных боевиков, некоторые дети были насильно взяты из семей или похищены.

В ходе видео-встречи омбудсмен Сабина Алиева попросила принять экстренные меры в рамках мандата Международного Комитета красного креста, в том числе для предотвращения пыток и негуманного обращения с нашими гражданами, ставшими заложниками вооруженного конфликта в Сирии, оказания медицинской помощи раненым и больным, также попросила оказать помощь в их возвращении в Азербайджан.

Элена Аймоне Сессера отметила, что эти вопросы находятся в центре внимания, скоординированная работа в этом направлении будет продолжена, будет уделено особое внимание защите прав лиц, содержащихся в лагерях в Сирии и особенно детей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)