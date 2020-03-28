Субут Асадов: Недопустимо политизировать арест Тофига Ягублу

БАКУ/Trend/ - Недопустимо политизировать арест члена партии "Мусават" Тофига Ягублу.

Об этом в субботу сказал Trend председатель Азербайджанской партии республиканцев Субут Асадов.

Он сообщил, что каждый гражданин равен перед законом Азербайджана.

"Если кто-то совершает преступление, то он должен ответить за это. Азербайджан - правовое государство. Правоохранительные органы страны расследуют происшествие, и дадут ему соответствующую правовую оценку. В таком случае лица, пытающиеся придать вопросу политический оттенок, поймут, что они ошиблись. Считаю, что законы Азербайджана работают в должном порядке. Если Тофиг Ягублу невиновен, то он будет освобожден. Однако недопустимо раздувать этот вопрос, будь то представитель оппозиции или власти. Принадлежность к какой-либо партии не освобождает человека от уголовной ответственности", - сказал Асадов.

Напомним, что 22 марта около 15:00 в Низаминском районе Баку произошло ДТП с участием автомобилей марки Toyota Corolla, управляемого Тофигом Рашид оглу Ягублу, и "ВАЗ-2107", управляемым Джабраиловым Эльханом Саттар оглу.

По данным министерства внутренних дел, дорожно-транспортное происшествие произошло по вине Тофика Ягублу, который еще и без основательных причин нанес телесные повреждения Эльхану Джабраилову и его жене Джавахир Джабраиловой, ударив кулаком и винтовочным оружием.

Следственный отдел управления полиции Низаминского района возбудил уголовное дело по статье 221.3 Уголовного кодекса Азербайджана (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). В соответствии с данной статьей в отношении Тофик Ягублу постановлением суда применена мера пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия по данному факту продолжаются.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)