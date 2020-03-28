В Азербайджане выявлено еще 17 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался (версия 2)

Политика 28 марта 2020 19:57 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 19:23)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 17 новых фактов заражения коронавирусной инфекцией, один человек скончался.

Как сообщили в субботу Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, гражданин Азербайджанской Республики, 1951 года рождения, страдал от тяжелой двусторонней пневмонии, дыхательной недостаточности третьей степени, ишемической болезни сердца в анамнезе, хронической кардиомиопатии, сахарного диабета, а также перенес ангиопластическую операцию (установка стенда). Взятые у пациента анализы на COVID-19 дали положительный результат.

Реанимационные мероприятия по стабилизации здоровья пациента результатов не дали. В настоящее время выявляются члены его семьи и другие люди с которыми он контактировал и размещаются на карантин.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане в больницах специального режима под врачебным контролем содержатся 163 человека с активной формой коронавируса, состояние 23 из них оценивается как тяжелое, состояние 17 человек как средней тяжести, а состояние здоровье остальных - стабильное. В связи с лечением этих пациентов принимаются необходимые меры.

С целью выявления случаев заражения людей каронавирусом в Азербайджане были проведены более 25 тысяч тестов.

Случаи заражения коронавирусом выявляются как среди лиц, прибывших в Азербайджан из-за рубежа, так и внутри страны посредством заражения друг от друга. Кроме этого, также выявлены случаи заражения коронавирусом у людей, живущих в различных регионах страны.

По этой причине от граждан требуется соблюдать меры самоизоляции, выходить из дома только в случае серьезной необходимости, минимизировать контакты с другими лицами, не посещать места скопления людей и соблюдать особый карантинный режим. Мы еще раз призываем наших граждан строго соблюдать правила личной гигиены, требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, оперативного штаба при Кабинете Министров.

Напомним, с 24 марта по 20 апреля в Азербайджане был объявлен особый карантинный режим в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и возможных осложнений. Согласно правилам особого режима, людям старше 65 лет запрещается выходить из дома, в соответствии с законодательством обеспечивается оказание социальных услуг одиноким людям этой категории лиц. За исключением автомобилей специального назначения, в том числе скорой медицинской помощи, аварийно-восстановительной и спасательной служб, а также грузовиков, выезд и въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район ограничен, запрещено скопление граждан в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и других местах в группы более 10 человек.

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