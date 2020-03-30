Азербайджан присоединился к еще одному международному документу

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана был обсужден вопрос о присоединении страны к межправительственному соглашению о сухих портах, сообщает в понедельник Trend.

Законопроект в данной связи обсуждался ранее на заседаниях парламентских комитетов и был рекомендован к обсуждению на пленарном заседании.

После обсуждений предложение было вынесено на голосование и принято.

Отметим, что межправительственное соглашение о сухих портах было подписано на заседании Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (UNESCAP) в Бангкоке 7 ноября 2013 года. Документом предусматривается развитие сухих портов в рамках национальных программ, законов и правил.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)