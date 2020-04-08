Хикмет Гаджиев: ВОЗ высоко оценивает работу, проведенную Азербайджаном в связи с коронавирусом (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Многосторонняя дипломатия, глобальная солидарность и сотрудничество всегда являлись принципиально важными составляющими политики Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он сообщил, что ввиду этого в текущей глобальной чрезвычайной ситуации, исходя из своих фундаментальных принципов внешней политики, Азербайджан поддерживает сотрудничество и солидарность в международных отношениях.

“Наглядным примером этого является тот факт, что второго апреля на Генассамблее ООН была выдвинута резолюция по глобальной солидарности в борьбе с коронавирусом. Азербайджан присоединился к этой резолюции в качестве соавтора, что является очередным показателем приверженности Азербайджана солидарности в борьбе с этой напастью», - сказал Гаджиев.

Завотделом Администрации Президента подчеркнул, что в борьбе с пандемией коронавируса между Азербайджаном и Всемирной организацией здравоохранения налажено эффективное сотрудничество, и оно сегодня поднялось на качественно новый уровень.

«Как отметил глава государства, Азербайджан пригласил в страну экспертную группу ВОЗ, которая провела важные обсуждения с соответствующими госструктурами, в частности структурами здравоохранения. Они также высоко оценили работы, проведенные в стране в связи с коронавирусом», - сказал Хикмет Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)