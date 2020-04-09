Ханлар Велиев переназначен на должность Военного прокурора
БАКУ /Trend/ - Ханлар Велиев переназначен на должность Военного прокурора Азербайджана.
Об этом сообщили в четверг Trend в пресс-службе Военной прокуратуры.
Отметим, что Велиев работал на должностях старшего следователя, помощника прокурора Гянджи, заместителя прокурора Газахского и Шамкирского районов, в 1993-2000 годах был заместителем Генпрокурора Азербайджана.
Распоряжением Президента Азербайджана от 10 февраля 2005 года назначен на должность заместителя Генерального прокурора - Военного прокурора Азербайджана, и по настоящее время занимает данную должность.
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