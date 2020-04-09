Очередной парламентский комитет Азербайджана провел онлайн-заседание
БАКУ /Trend/ - Председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров сегодня представил на обсуждение повестку заседаний, проведенных 26, 29 марта и 1 и 8 апреля, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.
На заседании был обсужден ряд законопроектов, по которым депутаты обменялись мнениями, выдвинули идеи и предложения.
Вынесенные на обсуждение законопроекты были рекомендованы на рассмотрение Милли Меджлиса.
Отметим, что в рамках мер борьбы с коронавирусом в Азербайджане заседания парламентских комитетов Милли Меджлиса проводятся в режиме онлайн.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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