Очередной парламентский комитет Азербайджана провел онлайн-заседание

БАКУ /Trend/ - Председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров сегодня представил на обсуждение повестку заседаний, проведенных 26, 29 марта и 1 и 8 апреля, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.

На заседании был обсужден ряд законопроектов, по которым депутаты обменялись мнениями, выдвинули идеи и предложения.

Вынесенные на обсуждение законопроекты были рекомендованы на рассмотрение Милли Меджлиса.

Отметим, что в рамках мер борьбы с коронавирусом в Азербайджане заседания парламентских комитетов Милли Меджлиса проводятся в режиме онлайн.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)