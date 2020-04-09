Глава Госпогранслужбы Эльчин Гулиев проверил уровень организации службы в пограндивизии "Газах" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев 7-9 апреля проверил организацию служебно-боевой деятельности в воинских частях и подразделениях отдельной пограничной дивизии «Газах», сообщает в четверг Trend со ссылкой на Службу.

Было изучено исполнение поручений Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего ВС Ильхама Алиева, проведены встречи с пограничниками, находящимися на боевых позициях на линии фронта, состоялось ознакомление со служебными и жилищными условиями.

Были рассмотрены мероприятия по организации служебно-боевой деятельности пограничной дивизии «Газах» и предотвращению вражеских провокаций, созданию необходимой пограничной охраны и оборонной инфраструктуры, даны необходимые указания по повышению боеготовности воинских частей и подразделений, обеспечению неприкосновенности государственной границы и безопасности личного состава.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)