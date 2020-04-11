Таир Керимли: Азербайджан находится на 30-м месте в мире по числу проведенных тестов в связи с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - По общему числу тестов, проведенных в связи с коронавирусом, Азербайджан занимает 30-е, а по количеству тестов на каждый миллион человек - 40-е место в мире.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Таир Керимли.

По его словам, эти показатели являются результатом внимания и заботы, оказанных властями сфере здравоохранения Азербайджана.

"В последние годы в стране построены новые и современные лечебные заведения, подготовлены опытные и образованные кадры. Получив образование и пройдя практику в зарубежных странах, врачи вернулись в Азербайджан, чтобы обеспечить население качественными медицинскими услугами. В этих медучреждениях почти во всех регионах страны проходят обследования свыше пяти миллионов человек", - сказал Таир Керимли.

Депутат сообщил, что в настоящее время для лечения и обследования больных коронавирусом в стране имеются свыше 20 современных медучреждений.

"В этих больницах сотни высококвалифицированных врачей и медсестер неустанно обслуживают таких больных 24 часа в сутки. Помимо этого, на днях с участием Президента Ильхама Алиева состоялось открытие медучреждения "Ени клиника" на 575 коек, которое отвечает всем современным требованиям. Эта клиника была передана в пользование для лечения больных коронавирусом. В настоящее время продолжается строительство и других больниц. Азербайджанское государство высоко оценивает и труд медперсонала, который обслуживает больных коронавирусом и находятся на передовой этой борьбы. Стоит только отметить, что зарплаты врачей, лечащих больных коронавирусом, были увеличены в три, четыре и пять раз", - добавил Таир Керимли.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 28 марта приняли участие в открытии медицинского учреждения «Ени клиника» в Баку. В этом учреждении на 575 коек будут проходить лечение больные, заразившиеся коронавирусом, с тяжелыми симптомами. Оборудование, установленное в этом медицинском учреждении, позволяет с точностью и на высоком уровне проводить как лечение, так и обследования. Вся проделанная работа преследует одну цель: обеспечить граждан Азербайджана всесторонним медицинским обслуживанием.

Отметим, что 18 марта 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение "Об усилении социальной защиты медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с новым видом коронавирусной инфекции (COVİD-19)". Согласно документу, за условия труда, связанные с новым видом коронавирусной инфекции (COVİD-19), к заработной плате работников государственных медицинских учреждений установлена срочная надбавка в 3-5-кратном размере их ежемесячного должностного (тарифного) оклада.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)