БАКУ/Trend/ - Состоялось онлайн-заседание парламентского комитета по науке и образованию Азербайджана.

Как сообщает Trend, повестки заседаний комитета, состоявшихся 24 марта, 31 марта и 14 апреля, были представлены на обсуждение с председателем комитета Бахтияром Алиевым.

На этих заседаниях были приняты законопроекты о внесении изменений в законы Азербайджана «Об образовании инвалидов (специальное образование)», «О дошкольном образовании» и «Об общем образовании» (первое чтение), обсужден проект закона о внесении изменений в законы Азербайджана "О статусе военнослужащих"," Об административном производстве", "Об образовании" и "О науке"," о внесении изменений в Положение "О военной службе", утвержденное законом Азербайджана от 3 октября 1997 года № 377-IQ и в Административный процессуальный кодекс Азербайджана (первое чтение), "Об образовании" и "О государственной пошлине"(первое прочтение).

Депутаты обменялись мнениями по этим вопросам и выдвинули свои предложения.

Законопроекты, вынесенные на обсуждение, рекомендованы к рассмотрению в Милли Меджлисе.