Милли Меджлис принял в первом чтении новый закон в сфере борьбы с химическим оружием

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) в первом чтении обсуждался законопроект «О запрещении разработки, производства, распространения и применения химического оружия, а также о его уничтожении», сообщает в пятницу Trend.

Согласно пунктам 1 и 20 части первой статьи 94 Конституции Азербайджана, закон определяет правовые основы сохранения мира и безопасности человечества, обеспечения национальной безопасности Азербайджана, сохранения экологической безопасности, в том числе, разработку, производство, распространение и запрет применения химического оружия и его уничтожение с целью предотвращения нарушения экологического баланса на территории страны.

Закон запрещает в Азербайджане разработку, производство, приобретение, хранение, распространение химического оружия, либо непосредственную или косвенную передачу его другим лицам, проведение военных учений по его применению или участие в каких-либо военных учениях, а также запрещает каким-либо способом содействовать либо склонять других лиц к осуществлению любых видов деятельности, запрещенных этим законом, использование химических средств, применяемых для нарушения общественной безопасности и порядка и как средств ведения войны.

По закону допускается использование химических веществ в промышленных, сельскохозяйственных, исследовательских, медицинских, фармацевтических, либо в других мирных целях, в деятельности, непосредственно связанной с защитой от химического оружия и токсических химических веществ, использование в других военных целях, за исключением применения как средства ведения войны, а также использование химических средств в целях борьбы с нарушением общественной безопасности и общественного порядка.

(Автор: Эльчин Мехиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)