В азербайджанской армии проводится конкурс «Лучший руководитель группы занятий по общественно-политической подготовке» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану подготовки на 2020 год, в азербайджанской армии проводится конкурс «Лучший руководитель группы занятий по общественно-политической подготовке», сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Целью конкурса, проводимого в видах войск, объединениях, соединениях, отдельных воинских частях и специальных военно-учебных заведениях, является обучение военнослужащих правильному ведению идеологической работы, их воспитание в духе национально-нравственных ценностей и приверженности идее азербайджанства, совершенствование боевых и морально-психологических качеств, доведение до личного состава важность соблюдения правопорядка при выполнении боевых задач и личной ответственности в укреплении воинской дисциплины, а также пропаганда передового опыта в этих сферах.

Были определены и вознаграждены победители первого этапа в воинских частях. На заключительном этапе специальной комиссией будут выявлены победители конкурса.

(Текст: Кямаля Сеидова)