В Эстонии стал функционировать Дом Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/ Trend - По инициативе Государственного комитета по работе с диаспорой и при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры в столице Эстонии Таллине стал функционировать Дом Азербайджана. Он расположен по адресу проспект Эстонии, 15, считающийся одной из центральных улиц Таллина. Здание, где функционирует центр, является одним из исторических памятников архитектуры города и охраняется городским заповедником, сообщает в субботу Trend.

Здесь предусмотрено проведение различных мероприятий, связанных с нашей богатой культурой, искусством и туристическими возможностями, чтобы эстонская общественность лучше узнала Азербайджан. Направления деятельности центра включают также организацию курсов азербайджанского языка. B созданной здесь библиотеке гости смогут ознакомиться с произведениями классиков азербайджанской литературы, наших выдающихся современных писателей и поэтов. В ближайшем будущем в центре планируется организация вечеров азербайджанской музыки и поэзии, в том числе различных выставок.

Одна из важнейших целей создания Дома Азербайджана заключается в укреплении солидарности азербайджанцев, проживающих и обучающихся в Эстонии, внесении вклада в дальнейшее развитие диаспорской деятельности.

Дом Азербайджана открывает широкие возможности для активизации работы, направленной на популяризацию нашей страны, межкультурного сотрудничества путем развития взаимодействия со структурами культуры и туризма, средствами массовой информации Эстонии, а также налаживания тесных связей с функционирующими в этой стране другими культурными центрами и для осуществления более активной деятельности. .