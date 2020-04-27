Назван новый состав делегации Азербайджана в ПАСЕ

БАКУ /Trend/ - Определен новый состав азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сказал в понедельник Trend председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

В ее составе руководитель делегации Самед Сеидов, а также Кямал Джафаров, Севиндж Фаталиева, Парвин Керимзаде, Нигяр Арпадараи, Турал Гянджалиев, Кенуль Нуруллаева, Эркин Гадирли, Рафаэль Гусейнов, Сабир Гаджиев, Фазиль Мустафа и Асим Моллазаде.

Сеидов отметил, что состав азербайджанской делегации, которая примет участие в онлайн-заседании постоянного комитета ПАСЕ 30 апреля, уже известен.

Отметим, что на пленарном заседании парламента 24 апреля с целью дальнейшего развития межпарламентских связей были избраны руководители 82 рабочих групп.

Наряду с этим, идет процесс формирования составов азербайджанских делегаций, которые будут работать в международных парламентских структурах и организациях.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)