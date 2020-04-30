МИД Азербайджана: Сборы на пограничных пунктах - не выход из ситуации, и важно, чтобы каждый гражданин осознавал это

БАКУ/Trend/ - Правительство Азербайджана продолжает предпринимать неотложные меры для возвращения в страну граждан, находящихся за рубежом и желающих вернуться.

Об этом сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос о прибытии на погранично-пропускные пункты граждан, желающих вернуться в страну из России, передает в четверг Trend.

"В связи со сложной глобальной ситуацией, сложившейся из-за пандемии коронавируса, граждане, находящиеся за рубежом, возвращаются в страну даже в нынешних условиях особого режима карантина", - отметила она.

«Как вам известно, для организации возвращения наших граждан из России, создан специальный портал, где люди проходят онлайн-регистрацию. В течение предыдущих недель группа наших граждан – 548 человек были возвращены на родину, и эта работа продолжается. В то же время стоит принять во внимание, что каждый возвращающиеся гражданине помещаются на карантин, и в связи с этим решение о возврате принимается в зависимости от готовности карантинных мест.

Мы неоднократно обращались к нашим гражданам в связи с этим. Чрезвычайный и полномочный посол страны в России призывал соотечественников проявить понимание.

Потому что в настоящее время наши граждане после регистрации должны ждать сообщение с текстом Evə gedirəm, которое будет им выслано с сайта, а не ездить на пограничный контрольно-пропускной пункт. Отправляясь на пограничный пункт, наши граждане ставят под угрозу как свое, так и здоровье своих близких. Хотелось бы вновь подчеркнуть, что прибытие в страну наших граждан осуществляется с учетом готовности карантинных пунктов в стране. В этом плане, конечно, мы должны думать и о наших врачах, уважать труд медперсонала, который работает практически без перерыва. Следует учесть и то, что и в других странах есть наши граждане, которые находятся там временно и хотят вернуться. Проводится работа и по их возвращению на родину.

Сборы на пограничных пунктах - не выход из ситуации, и важно, чтобы каждый гражданин осознавал это. Хотелось бы еще раз отметить, что работа, проводимая правительством для возвращения граждан, находящихся за рубежом, будет осуществляться поэтапно, в соответствии с развитием ситуации в Азербайджане, готовности карантинных пунктов и соответствующего логистического обеспечения», - подчеркнула Лейла Абдуллаева.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)