Создана новая структура Аппарата и Управления делами Милли Меджлиса Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Определилась новая структура Аппарата и Управления делами Милли Меджлиса (паралмент) Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем заседании парламента сказала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

По ее словам, фундаментальные реформы, проводимые в Азербайджане, затронули все сферы общественной и политической жизни страны.

"И в Милли Меджлисе возникла необходимость в проведении структурных и кадровых реформ. Аппарат и Управлением делами Милли Меджлиса был реорганизован. Верю, что эта работа способствует более эффективной деятельности парламента", - подчеркнула Сахиба Гафарова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)