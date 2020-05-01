Президент Ильхам Алиев: В любой сфере кадры должны быть привязаны к государству, народу, должны быть патриотами, государственные интересы для них должны быть превыше всего

Политика 1 мая 2020 23:51 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: В любой сфере кадры должны быть привязаны к государству, народу, должны быть патриотами, государственные интересы для них должны быть превыше всего

БАКУ /Trend/ - В любой сфере кадры должны быть привязаны к государству, народу, должны быть патриотами, государственные интересы для них должны быть превыше всего.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая в видеоформате генерального прокурора Азербайджанской Республики Кямрана Алиева.

"Проводятся кадровые реформы, позволившие выдвинуть новые профессиональные, грамотные, современные кадры. Им были поручены важные должности, и это, считаю, также является велением времени, потому что в сегодняшнем мире в политической, экономической сферах, в международной плоскости должны быть современные подходы. Молодые кадры, получившие высококачественное образование, представлены в Администрации Президента, парламенте, других структурах, что является нашим сознательным выбором. Естественно, опытные кадры должны делиться знаниями и с молодым поколением. Поэтому, естественно, проведение более широкомасштабных реформ и в правоохранительных органах является важнейшим условием. Здесь перед вами стоит большая задача, и надеюсь, что вы справитесь с ней", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в первую очередь полностью должно быть обеспечено верховенство закона, что является важнейшим условием построения справедливого общества.

"К сожалению, мы все еще не полностью добились желаемого, в том числе решения, принятые правоохранительными органами, порой противоречат закону, нарушают социальную справедливость, вызывают справедливое недовольство людей, нанося таким образом большой вред нашему общему делу. Одной из причин этого может быть непрофессионализм, но иногда за этим стоят какие-то интересы, личная корысть. Сегодня меня слышат все сотрудники и руководители правоохранительных органов. Мои слова должны стать для них основным указанием, чтобы реформы в правоохранительной системе в Азербайджане углублялись и было обеспечено верховенство закона. В центре внимания постоянно должен находиться и профессионализм кадров, вам следует серьезно заняться этим вопросом", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что необходимо принять дополнительные меры для совершенствования профессионализма действующих сегодня кадров, принятые в органы прокуратуры новые работники должны обладать высоким профессионализмом, в то же время наряду с этим важным фактором всегда должны преобладать принципы преданности государственности.

"Потому что сегодня успешное существование и укрепление нашего независимого государства в первую очередь связаны с укреплением государственности. Мы должны стараться, чтобы Азербайджан и дальше успешно развивался, чтобы наша независимость постоянно укреплялась. Конечно, в любой сфере кадры должны быть привязаны к государству, народу, должны быть патриотами, государственные интересы для них должны быть превыше всего", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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