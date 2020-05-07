Президент Ильхам Алиев: Мы еще раз показали и себе, и нашему народу, и всему миру, что являемся достойной страной

БАКУ/Trend/ - Мы еще раз показали и себе, и нашему народу, и всему миру, что являемся достойной страной.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на открытии первого больничного комплекса модульного типа в Баку.

"Могу сказать, что от пандемии, конечно, страдает и наша экономика. Не исключено, что итоги второго квартала будут не очень радостными. Но это – второстепенный вопрос. Первостепенный вопрос – это здоровье граждан. Мы знаем, что если ужесточим карантинный режим по названным мною причинам, то это очень негативно отразится на нашем экономическом положении. Но мы пойдем на это, потому что здоровье и социальное благосостояние людей находятся на первом месте. Именно с этой целью были выделены 3,5 миллиарда манатов", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, государство выплачивает значительную часть заработной платы около 700 тысяч граждан, потерявших работу в сферах, наиболее пострадавших от пандемии.

"С этой целью 600 тысяч безработных, малообеспеченных и неформально занятых людей обеспечены государством материальной помощью. Мы выполняем всю эту работу для того, чтобы сохранить социальное и материальное положение граждан стабильным. Все эти шаги, конечно, оцениваются и международным сообществом. Я уже говорил, еще раз хочу сказать, что Всемирная организация здравоохранения высоко оценила меры, принятые в Азербайджане в области борьбы с пандемией, назвала нас образцовой страной. Это действительно так. Мы принимаем в Азербайджане все необходимые меры, в первую очередь, внутри страны, в то же время говорим свое слово в международной плоскости. Могу сказать, что мы оказали помощь более чем 10 странам. Мы отправили техническую, финансовую помощь, самолеты, транспортные самолеты в страны, которые обратились к нам и финансовые возможности которых ограничены, которым, скажем так, больше не к кому обратиться. Мы оказали помощь более чем 10 странам, и считаю, что поступили правильно. Потому что именно в такие дни, в такое время проявляется истинное лицо и людей, и стран. В хорошей ситуации все дружат со всеми", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что каждый говорит красивые слова, выступает на международных мероприятиях, рассуждает о взаимной поддержке, но это надо показать на деле.

"На деле. Мы относимся к странам, которые демонстрируют это на деле. В глобальной борьбе с пандемией мы были одной из первых стран, пожертвовавших Всемирной организации здравоохранения 5 миллионов долларов. Недавно как председатель Движения неприсоединения мы пожертвовали Всемирной организации здравоохранения дополнительно 5 миллионов долларов, с тем чтобы по согласованию с нами была оказана помощь странам-членам движения. Как вам известно, по моей инициативе были проведены два саммита – Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств и Саммит Движения неприсоединения. В настоящее время Азербайджан является председателем в обоих институтах. Эта инициатива была своевременной и уместной. Можно сказать, все мировое сообщество приветствует это и отмечает роль Азербайджана. Мы могли бы и не делать этого. Разве кто-то сказал бы нам что-то? Нет. Кто мог упрекнуть нас в том, что мы не выдвинули эту инициативу в столь тяжелое время. Но мы сделали это, потому что являемся ответственной страной и надежным партнером. Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств явился первым саммитом в онлайн-формате в мировом масштабе. А Саммит Движения неприсоединения объединяет 120 стран", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что приветственные обращения Саммиту направили Генеральный секретарь ООН Гутерриш, президент Генеральной Ассамблеи ООН, председатель Африканского союза, вице-президент Европейской комиссии.

"Должен также сказать, что на сегодняшний день, как мне известно, никаких серьезных контактов между Движением неприсоединения и Европейским Союзом не было, потому что эти два института находятся на разных полюсах и зачастую их взгляды не совпадают. Поэтому это тоже было впервые. Если взять число стран, то можно увидеть, что в Движении неприсоединения объединены 120 членов, в Европейском Союзе – 27, это уже 147, в Африканском союзе – 55 членов. Правда, некоторые из них являются участниками Движения неприсоединения. Несмотря на это, абсолютное большинство мирового сообщества по инициативе Азербайджана сформировало единую платформу против COVID-19. Я абсолютно откровенно могу сказать – не для того, чтобы похвалиться, а просто чтобы озвучить истину, - Азербайджан объединяет мир. Во-первых, на национальной почве, то есть вся работа, меры, осуществляемые на территории страны, носят образцовый характер. Социально-экономический пакет по расходам на душу населения, возможно, находится в числе первых в мире", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан вел себя в международной плоскости как ответственный участник.

"Опять же в соотношении к валовому внутреннему продукту не было страны, сделавшей такого донорского пожертвования, как мы. Правда, некоторые страны заявили о крупных цифрах. Но где эти средства? Их нет. Мы же предоставили наличными. Инициативы, выдвинутые в рамках международных организаций, также однозначно высоко оцениваются и одобряются мировым сообществом. В это сложное время проявилось истинное лицо каждого. Кто на что способен, кто и как управляет страной, кто и какие действия предпринимает против кризиса, кто смог мобилизовать народ, общество, а кто просто, оставаясь зависимым от внешней помощи, просит ее у других. Так что мы еще раз показали и себе, и нашему народу, и всему миру, что являемся достойной страной. Национальные интересы для нас являются приоритетным вопросом. А здоровье людей занимает приоритетное место среди национальных интересов", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, сегодняшняя церемония открытия имеет большое символическое значение.

"Во-первых, потому, что после ввода в строй 10 больниц, у нас появится дополнительно 2 тысячи коек. Но главное это показывает, что мы в короткий срок, мобилизовав все ресурсы, смогли добиться высоких результатов. Конечно, хотелось бы еще раз отметить деятельность врачей. Они, действительно, проявляют большую самоотверженность, героизм. Желаю вам дальнейших успехов. Но прошу вас, берегите себя, не болейте, всегда живите, творите как патриоты, профессионалы и любящие народ люди, оказывайте гражданам медицинские услуги. Спасибо", - сказал Президент Ильхам Алиев.