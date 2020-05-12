Турал Гянджалиев: Слова армянского омбудсмена о правах человека - очередное шоу (версия 3)

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БАКУ/Trend/ - Слова омбудсмена Армении Армана Татояна о правах человека в ходе выступления в парламенте - очередное шоу.

Об этом сказал руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, очевидно, что такое обращение представителя Армении - государства, нарушающего самые фундаментальные права граждан Азербайджана, сделано с целью политической пропаганды: "Прикрываясь модными сейчас правами человека, Татоян пытается озвучивать красивые мнения. Вовсю говоря о правах человека, он почему-то забыл сказать о правах сотен тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев, подвергшихся этнической чистке в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, оккупированного его Арменией".

Гянджалиев отметил, что цель армянского омбудсмена, как и большинства официальных лиц Армении, рассчитана на поддержку тактики своей страны "сказать ради того, чтобы сказать": "Хочу довести до внимания политического руководства Армении, что мы, как азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, неоднократно приглашали представительство армянской общины региона к диалогу для обсуждения совместного сосуществования в условиях мира, но не смогли получить положительный ответ.

Диалог двух общин, которые будут сосуществовать в условиях мира в рамках международно признанных границ Азербайджана может приблизить армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт к заключению мира. Поэтому приглашаю Татояна поддержать межобщинный диалог. Но если армянский омбудсмен хочет заниматься выявлением лиц, неуважительно относящихся к основным принципам прав человека в Армении, то может начинать с обвинения тех, кто учинил Ходжалинский геноцид, совершил военные и другие преступления против человечности".

Глава общины также подчеркнул, что омбудсмен Армении также должен стараться восстановить попранные права азербайджанцев, изгнанных с земель их отцов и дедов, массово подвергшихся этнической чистке на территории Армении: «Этот вопрос должен быть поднят перед Арменией при составлении периодических отчетов в рамках процесса Универсального периодического обзора Совета по правам человека ООН".

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.