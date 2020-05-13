Для Азербайджана цифровизация энергетики очень актуальный вопрос - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Для Азербайджана цифровизация энергетики очень актуальный вопрос.

Об этом сказал Trend аналитик российского Фонда национальной энергобезопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По словам аналитика, представление о том, что традиционная энергетика является неким антиподом для цифровизации и прочих высоких технологий неверно: «Наоборот, сегодня энергетика также активно использует цифровые технологии. Для Азербайджана цифровизация энергетики очень актуальный вопрос. "Цифру" все активнее внедряют предприятия нефтегазовой промышленности. Так как Азербайджан имеет большую историю разработки своих месторождений, то вопрос повышения эффективности и рентабельности разработки месторождений для него очень актуален. Простые залежи углеводородов, где можно использовать простые технологии, в большинстве своем, уже выработаны. Теперь необходимо использовать высокие сложные технологии, чтобы добывать нефть и газ на участках со сложной геологией. Для этого и применяются цифровые технологии. Они позволяют получать и учитывать при работе множество данных. Можно создавать цифровой клон месторождения и просчитывать разные варианты разработки. Все это позволяет снизить себестоимость добычи и вводить в эксплуатацию те участки, которые ранее считались нерентабельными».

Эксперт считает тему цифровизации очень важной: «В идеале цифровизация дает больше данных, так как позволяет отслеживать больше параметров в различных процессах. В итоге вы можете настраивать свою работу так, чтобы снизить издержки, выбрать лучший вариант построения производственного процесса. Теоретически, цифровизация экономики должна служить повышению эффективности, снижению себестоимости. Это приведет к тому, что азербайджанские товары станут более конкурентоспособными, а потребитель получит товар по более привлекательным ценам».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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