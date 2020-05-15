Яшар Алиев назначен на должность заместителя заведующего отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Яшар Алиев назначен на должность заместителя заведующего отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджана, передает Trend.
До назначения Яшар Алиев занимал должность начальника Главного управления охраны МВД.
Напомним, что заведующим отдела по военным вопросам Администрации Президента является Магеррам Алиев.
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Яшар Алиев назначен на должность заместителя заведующего отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджана
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