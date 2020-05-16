Ниямеддин Ордуханлы: Т.н. «Национальный совет» управляется из-за рубежа

БАКУ /Trend/ - Буквально сразу после создания так называемого «Национального совета», азербайджанское общество поняло, что эта организация создана по инициативе сторонних сил, или внешних кругов. Этот «совет» был своего рода проектом, который должен был послужить инструментом давления на азербайджанское государство. В ходе своей последней конференции лица из т.н."Национального совета" показали свою истинную сущность, а именно то каким зарубежным кругам они служат.

Об этом в среду сказал Trend заместитель председателя партии Единого народного фронта Азербайджана (ПЕНФА) Ниямеддин Ордуханлы.

«На днях некоторые лица, представленные в т.н. «Национальном совете» вновь продемонстрировали свои позорные поступки. Председатель «совета» Джамиль Гасанли, а также Гюльтекин Гаджибейли, которая обладая мандатом депутата отбирала земельные участки у муниципалитетов, собрала себе несметные богатства, показали свою настоящее лицо. Хотя они называют себя «интеллигентами», «профессорами», было очевидно, что являются фашистами.

После отставки из т.н. «Национального совета» Эльданиз Гулиев открыто заявил, что они находятся под влиянием внешних сил, выполняют поручения какого-то агента, конгрессмена США.

Это также подверждает, что т.н. «Национальный совет» управляется из-за рубежа. Данный факт необходимо довести до сознания азербайджанской общественности" - подытожил Ниямеддин Ордуханлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)