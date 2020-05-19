Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Центра DOST № 3

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 19 мая приняли участие в открытии находящегося в Низаминском районе Баку Центра DOST № 3 Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Об этом передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.