Президент Украины поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ/Trend/ - Президент Украины Владимир Зеленский направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю национального праздника страны - Дня Республики.

"Ваше превосходительство.

Примите мои самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

В этот в высшей степени знаменательный для каждого азербайджанца день, хотел бы подтвердить неизменную позицию Украины в вопросе поддержки территориальной целостности и суверенитета Вашей страны в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджанской Республики.

Высоко ценю отношения традиционного партнёрства между Баку и Киевом по всем актуальным вопросам, в первую очередь, предотвращению пандемии коронавируса в мировом масштабе, а также усиления экономических и гуманитарных параметров двусторонних связей.

Уверен, что стратегическое партнёрство между Украиной и Азербайджанской Республикой и впредь будет развиваться в духе взаимного уважения и поддержки.

Ваше превосходительство, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу - мира, спокойствия и благополучия", - говорится в поздравительном письме.