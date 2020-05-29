Сергей Марков: Группа дружбы Россия-Азербайджан вносит важный вклад в борьбу с героизацией нацизма в регионе и мире

БАКУ /Trend/ - Группа дружбы Россия-Азербайджан, созданная с 2013 года, проводит активную работу по противодействию героизации нацизма в регионе и мире. Борьба с героизацией нацизма является миссией нашей группы.

Как передает Trend, об этом директор Института политических исследований (РФ) Сергей Марков сказал в рамках онлайн-конференции «Годовщина Азербайджанской государственности – достижения, проблемы, сотрудничество с РФ», которая состоялась по инициативе данного Института в преддверии отмечаемого 28 мая Дня Республики.

По его словам, группа дружбы Россия-Азербайджан также вносит существенный вклад в укрепление взаимодействия между двумя странами.

«В вопросе борьбы с героизацией нацистов определенный толчок был дан 9 мая 2013 мая, когда по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице - президента Мехрибан Алиевой состоялся визит большой группы российских парламентариев, общественных деятелей и экспертов в Баку. Именно там 9 мая в празднование нашей общей победы родилась идея создания группы дружбы и всей ее дальнейшей работы. То, что Россия занимает твердую позицию в поддержку прорыва в Казанской формуле по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и активно поддерживает Азербайджан, развивает с ним военно-техническое сотрудничество, и то, что тема наших двусторонних отношений в информационном пространстве стала более активно подниматься - во многом заслуга группы дружбы Россия-Азербайджан», - сказал Марков.

Российский эксперт отметил необходимость проведения более углубленной работы вокруг урегулирования карабахского конфликта в рамках последующих встреч и конференций в формате онлайн.

Марков поддержал идею своей коллеги Дарьи Гревцовой о проведении онлайн-встреч, посвященных обсуждению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, с участием как российских, так и западных экспертов и парламентариев.

«Считаю важным проведение отдельной конференции для русскоязычной и англоязычной аудитории для более детального обсуждения истории конфликта. Во время таких встреч мы могли бы также обсудить такие вопросы, как: что представляют собой Казанская формула, которую поддерживает Россия, Мадридские принципы, и в целом, проблему политического урегулирования карабахского конфликта с точки зрения законов и принципов международного права и мировой политики», - сказал он.

По мнению Маркова, участие в аналогичных обсуждениях представителей двух делегаций, задействованных в таких международных структурах, как Парламентская ассамблея Совета Европы, также было бы целесообразно.

Отметим, что конференция, проведенная в режиме онлайн, стала продолжением цикла мероприятий по тематике региона Южного Кавказа, в частности, Азербайджана, организованных российским Институтом политических исследований.

Модератором онлайн-конференции выступил директор Института политических исследований Сергей Марков. Участие в конференции приняли депутаты Государственной Думы РФ и Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, а также политологи.

(Автор: Матанат Насибова)