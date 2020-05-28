БАКУ /Trend/ - МИД Ирана поздравил азербайджанский народ с Днем Республики.

Как сообщает в четверг Trend, поздравление было размещено на официальной странице внешнеполитического ведомства Ирана в Twitter.

"Выражаем народу и правительству Азербайджана самые искренние поздравления по случаю Дня Республики. В этот важный день желаем азербайджанскому народу вечного мира и процветания", - говорится в поздравлении.

(Текст: Турал Гараджаев)