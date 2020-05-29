МИД: Таджикистан заинтересован в дальнейшем укреплении всесторонних отношений с Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - Таджикистан заинтересован в дальнейшем укреплении всесторонних отношений с Азербайджаном.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в сообщении МИД Таджикистана к 28-летию установления таджикско-азербайджанских дипломатических отношений.

"29 мая 2020 года Таджикистан и Азербайджан отмечают 28-летие установления дипломатических отношений. Двусторонние таджикско-азербайджанские отношения развиваются в духе взаимного уважения и партнерства. Основополагающим документом, регулирующим приоритетные направления развития многогранного двустороннего партнерства, является "Договор о дружбе и сотрудничестве" от 16 марта 2007 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, всестороннему развитию и укреплению взаимодействия между странами во многом способствуют теплые, дружеские и доверительные отношения между главами двух государств.

«Межгосударственные отношения регулируются солидной правовой базой, включающей в себя 57 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений. На рассмотрении находятся проекты еще 17 соглашений, над согласованием которых стороны активно работают», - говорится в материале.

В МИД Таджикистана отметили, что знаковым событием в повестке дня таджикско-азербайджанских отношений стал официальный визит Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Азербайджан в августе 2018 года.

«По итогам визита был подписан пакет из 12 документов, призванный активизировать таджикско-азербайджанские отношения в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Значимым инструментом развития связей является Межправительственная Комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, созданная в 2008 году. За истекший период состоялось 4 заседания Комиссии, в рамках которых были достигнуты договоренности по росту взаимной торговли и инвестиций», - отмечается в сообщении.

По информации МИД Таджикистана, объем взаимного товарооборота в 2019 году составил более 6 миллионов долларов.

«За первый квартал 2020 года данный показатель был равен более 2 миллионам долларов. Приоритетными направлениями экономического сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном являются цветная металлургия, агропромышленный комплекс, энергетика, легкая промышленность, транспорт и коммуникации. Таджикские компании наладили тесное взаимодействие со своими азербайджанскими партнерами в нефтяной и агропромышленной сферах с возможным выходом на создание совместных предприятий с привлечением инвестиций из Азербайджана. Налажено сотрудничество с Государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR», - сказали в МИД Таджикистана.

В сообщении далее отмечается, что сотрудничество в сфере транспортных коммуникаций и использование транзитных возможностей Азербайджана является ключевым сегментом экономических связей.

«Основной грузопоток таджикской продукции осуществляется по Транскавказскому коридору. Таджикское предприятие "ТАЛКО" транспортирует производимую в Таджикистане алюминиевую продукцию по азербайджанским морским и железнодорожным путям в страны Европейского Союза. Кроме того, ведется работа по совместному перезапуску Гянджинского глиноземного завода», - говорится в материале.

В МИД отметили, что в 2020 году в Азербайджане учрежден Торговый дом Таджикистана, являющийся многофункциональной коммерческой структурой.

«В рамках его функционирования большое значение придается реализации на азербайджанском рынке продукции легкой промышленности и сельского хозяйства Таджикистана. Внешнеполитические ведомства двух стран активно взаимодействуют, проводят регулярные консультации по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки. Страны активно сотрудничают в рамках международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, СНГ, ОИС и ЭКО. Таджикистан и Азербайджан объединяет близость позиций по ключевым вопросам многосторонней повестки дня. Таджикистан поддержал в 2011 году кандидатуру Азербайджана для избрания непостоянным членом Совбеза ООН и кандидатуру представителя страны в Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО на период 2018-2022 годов. Поддерживаются межпарламентские контакты в рамках созданной Группы Дружбы. Развивается межрегиональное сотрудничество. Между городами Худжанд и Гянджа налажено тесное взаимодействие», - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечает МИД Таджикистана, стороны выходят на стадию институционального сотрудничества между городами Дангара и Нахчыван, Сумгайыт и Турсунзаде, а также между Хатлонской областью Таджикистана и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана.

«Расширяются культурно-гуманитарные связи. Наглядным примером является близость жанров классической музыки - шашмаком и мугам, а также созвучие таджикского фалака и азербайджанского ашуга. Проведение культурных мероприятий, таких как дни и недели культуры, выставки и кинофестивали, вносят весомый вклад в укрепление межкультурных отношений.

Между двумя странами поступательно укрепляется взаимодействие в сфере образования. В настоящее время на основе двустороннего Протокола о выделении квот по линии министерств образования и грантов в рамках Организации исламского сотрудничества в высших учебных заведениях Азербайджана проходят обучение 47 граждан Таджикистана, который заинтересован в дальнейшем всестороннем укреплении отношений с Азербайджаном», – говорится в сообщении.