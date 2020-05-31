Низами Сафаров: Указ о помиловании Рамиля Сафарова основывается на международно-правовом соглашении

БАКУ/Trend/ - Указ о помиловании Рамиля Сафарова основывается на международно-правовом соглашении, сообщает в воскресенье Trend.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) сказал член комитета по правовой политике и государственному строительству Низами Сафаров.

По его словам, решение Европейского суда по правам человека не носит случайный характер, и подготовка к вынесению данного решения началась много лет назад.

Депутат сообщил, что в соответствии с требованиями статьи 19 Венской Конвенции от 23 мая 1969 года, присоединяясь к Европейской Конвенции «О праве международных контрактов», Азербайджан выступил с оговоркой к статье 12 вышеуказанной конвенции.

«Согласно этой оговорке, при вынесении решения о помиловании и амнистии в отношении гражданина Азербайджана, оно должно быть согласовано с соответствующими уполномоченными органами Республики. Венгерская сторона не выступила с такой оговоркой. В связи с этим, с полной ответственностью могу сказать, что исходя из пункта 22 статьи 109 Конституции Азербайджана, указ Президента Азербайджана о помиловании Рамиля Сафарова от 31 августа 2012 года однозначно вытекает из международно-правовых соглашений, и находится в правовых рамках обязательств, взятых на себя Азербайджаном», - уточнил Сафаров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)